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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2021

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметил его заботу о благополучии граждан России. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T09:51

2021-05-24T09:51

2021-05-24T09:51

религия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметил его заботу о благополучии граждан России.Путин подчеркнул, что патриарх Кирилл "неустанно" занимается просвещением и благотворительностью, уделяет большое внимание поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, сотрудничеству церкви и государства.Президент пожелал патриарху здоровья, успехов и всего самого доброго.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, владимир путин