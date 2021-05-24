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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2021
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметил его заботу о благополучии граждан России. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T09:51
2021-05-24T09:51
религия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметил его заботу о благополучии граждан России.Путин подчеркнул, что патриарх Кирилл "неустанно" занимается просвещением и благотворительностью, уделяет большое внимание поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, сотрудничеству церкви и государства.Президент пожелал патриарху здоровья, успехов и всего самого доброго.
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религия, россия, владимир путин

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

09:51 24.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкТелемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции
Телемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметил его заботу о благополучии граждан России.

"Ваше святейшество! Примите сердечные поздравления с днем вашего тезоименитства. Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за ее пределами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что патриарх Кирилл "неустанно" занимается просвещением и благотворительностью, уделяет большое внимание поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, сотрудничеству церкви и государства.
Президент пожелал патриарху здоровья, успехов и всего самого доброго.
 
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