https://ria.ru/20210524/olimpiada-1733708487.html

В МФТИ рассказали, как российские школьники выиграли олимпиаду по физике

В МФТИ рассказали, как российские школьники выиграли олимпиаду по физике - РИА Новости, 24.05.2021

В МФТИ рассказали, как российские школьники выиграли олимпиаду по физике

Правильный отбор участников команды, вовлеченность тренеров, личная мотивация ребят и поддержка родителей привели к победе российской сборной на Азиатской... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:23

2021-05-24T18:23

2021-05-24T19:10

московский физико-технический институт

образование - общество

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правильный отбор участников команды, вовлеченность тренеров, личная мотивация ребят и поддержка родителей привели к победе российской сборной на Азиатской олимпиаде по физике, рассказал РИА Новости проректор по учебной работе МФТИ Артем Воронов.Ранее сообщалось, что российские школьники заняли первое место и поставили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике среди школьников, впервые в истории олимпиады завоевав все восемь золотых медалей. Команда тренировалась и выступала на олимпиаде при организационной поддержке Минпросвещения на базе МФТИ. Артем Воронов — главный тренер сборной."Всякая олимпиада — это, конечно, отчасти <...> как лотерея: какие задачи подошли или не подошли. Но мы, конечно, по подготовке стараемся всегда максимизировать потенциал (ребят. — Прим. ред.) с точки зрения олимпиады", — отметил он.Воронов рассказал, что участников в сборную обычно начинают отбирать по итогам Всероссийской олимпиады в десятом классе. В 2020 году она не проходила из-за коронавируса, поэтому пришлось сделать специальный отбор. По стилю он был ближе к международным олимпиадам, пояснил Воронов.По его словам, специфика Всероссийской олимпиады — это небольшие задачи, "ориентированные на изюминку", на то, чтобы сформулировать красивую идею и решить задание. На международной олимпиаде задания основаны на научных статьях, которые переведены в формат задачи. Они более объемные, условия задач могут формулироваться на десяти страницах, это другой класс задач.По итогам этого отбора были выбраны 32 человека, которых начали тренировать. Воронов отметил, что коронавирус не сильно помешал подготовке, так как олимпиадники привыкли готовиться самостоятельно. Он также рассказал, что в подготовку была включена площадка "Сириус", на успехе сказалась и включенность тренеров команды, которые тоже были олимпиадниками.Также Воронов отметил заслуги родителей: детям из сборной нужно много заниматься, для этого у них должен быть четкий режим дома, поддержка. Как и спортсмены, дети должны следить за своим здоровьем, распределять нагрузку, учиться делать ускорение — быстрее решать простые задачи."Вот эти все факторы в данном случае сложились. Достаточно сильные ребята, мотивированные, они хотели выиграть, они очень старались", — подчеркнул тренер, отметив, что пятеро из восьми ребят поедут на Международную олимпиаду по физике в июле.

https://sn.ria.ru/20210522/inzhenernyy_konkurs-1733452538.html

https://ria.ru/20210521/latviya-1733300122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский физико-технический институт, образование - общество, общество