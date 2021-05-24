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ДНР обвинила Киев в обстреле окраин Донецка
ДНР обвинила Киев в обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 24.05.2021
ДНР обвинила Киев в обстреле окраин Донецка
Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, повредив инфраструктуру, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:22
2021-05-24T22:57
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
оон
украина
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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, повредив инфраструктуру, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Он добавил, что повреждены также два дома.Ранее в понедельник замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики размещают тяжелое вооружение в районе жилых домов, что запрещено дополнительными мерами обеспечения перемирия.Противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки полностью не прекратились.В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые, в том числе, предполагают полный запрет ведения огня и размещения вооружения в населенных пунктах.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, украина, в мире

ДНР обвинила Киев в обстреле окраин Донецка

20:22 24.05.2021 (обновлено: 22:57 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
Стена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, повредив инфраструктуру, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 17:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов калибром 60 миллиметров по поселку шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка. <...> Зафиксированы повреждения газопровода низкого давления, <...> повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остались 190 частных жилых домов", — сказал представитель ДНР,

Он добавил, что повреждены также два дома.
Ранее в понедельник замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики размещают тяжелое вооружение в районе жилых домов, что запрещено дополнительными мерами обеспечения перемирия.
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В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые, в том числе, предполагают полный запрет ведения огня и размещения вооружения в населенных пунктах.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска.
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