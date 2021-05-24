https://ria.ru/20210524/obstrel-1733728689.html

ДНР обвинила Киев в обстреле окраин Донецка

ДНР обвинила Киев в обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 24.05.2021

ДНР обвинила Киев в обстреле окраин Донецка

Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, повредив инфраструктуру, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T20:22

2021-05-24T20:22

2021-05-24T22:57

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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донецк (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, повредив инфраструктуру, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Он добавил, что повреждены также два дома.Ранее в понедельник замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики размещают тяжелое вооружение в районе жилых домов, что запрещено дополнительными мерами обеспечения перемирия.Противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки полностью не прекратились.В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые, в том числе, предполагают полный запрет ведения огня и размещения вооружения в населенных пунктах.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, украина, в мире