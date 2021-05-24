https://ria.ru/20210524/obstrel-1733728689.html
ДНР обвинила Киев в обстреле окраин Донецка
ДНР обвинила Киев в обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 24.05.2021
ДНР обвинила Киев в обстреле окраин Донецка
Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, повредив инфраструктуру, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:22
2021-05-24T20:22
2021-05-24T22:57
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07ee8873f9dcb9b2acf72cc26a51fd75.jpg
ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, повредив инфраструктуру, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Он добавил, что повреждены также два дома.Ранее в понедельник замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики размещают тяжелое вооружение в районе жилых домов, что запрещено дополнительными мерами обеспечения перемирия.Противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки полностью не прекратились.В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые, в том числе, предполагают полный запрет ведения огня и размещения вооружения в населенных пунктах.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427150_336:86:2952:2048_1920x0_80_0_0_1651731088d29a9226cf7a96c445a4e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, украина, в мире