В Польше утратили последнюю надежду на блокировку "Северного потока — 2"
16:50 24.05.2021 (обновлено: 19:32 24.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский возмутился "усилением энергетической зависимости" Европы от России после завершения проекта "Северный поток — 2".
"Судьба "Северного потока — 2" предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать", — рассказал он в беседе с порталом wPolityce.
Политик также заявил о необходимости увеличить оборонный бюджет страны из-за угроз, стоящих за появлением газопровода. При этом Сариуш-Вальский не уточнил, какую именно опасность "Северный поток — 2" несет для Польши.
Также в разговоре с журналистами депутат раскритиковал Вашингтон, который, по его мнению, начал идти на уступки в отношениях с Москвой.
На минувшей неделе госсекретарь Энтони Блинкен заявил об отказе США от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG. Это решение он объяснил национальными интересами. Однако на следующий день американские власти объявили об очередных ограничительных мерах, под которые попали несколько российских организаций и 13 судов.
Сейчас строительство "Северного потока — 2" вышло на финальную стадию. В конце марта компания-оператор заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.
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