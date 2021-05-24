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В Польше утратили последнюю надежду на блокировку "Северного потока — 2"

В Польше утратили последнюю надежду на блокировку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.05.2021

В Польше утратили последнюю надежду на блокировку "Северного потока — 2"

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский возмутился "усилением энергетической зависимости" Европы от России после завершения проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:50

2021-05-24T16:50

2021-05-24T19:32

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

яцек сариуш-вольский

евросоюз

польша

москва

германия

европа

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский возмутился "усилением энергетической зависимости" Европы от России после завершения проекта "Северный поток — 2"."Судьба "Северного потока — 2" предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать", — рассказал он в беседе с порталом wPolityce.Политик также заявил о необходимости увеличить оборонный бюджет страны из-за угроз, стоящих за появлением газопровода. При этом Сариуш-Вальский не уточнил, какую именно опасность "Северный поток — 2" несет для Польши.Также в разговоре с журналистами депутат раскритиковал Вашингтон, который, по его мнению, начал идти на уступки в отношениях с Москвой.На минувшей неделе госсекретарь Энтони Блинкен заявил об отказе США от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG. Это решение он объяснил национальными интересами. Однако на следующий день американские власти объявили об очередных ограничительных мерах, под которые попали несколько российских организаций и 13 судов.Сейчас строительство "Северного потока — 2" вышло на финальную стадию. В конце марта компания-оператор заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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