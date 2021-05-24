https://ria.ru/20210524/moskva-1733680167.html

В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца

В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца - РИА Новости, 24.05.2021

В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного мальчика на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:14

2021-05-24T16:14

2021-05-24T16:52

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного мальчика на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что прокуратура Москвы организовала проверку, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. На месте происшествия находится Гагаринский межрайонный прокурор Павел Кобзарев.Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что следователи проводят проверку. Она также добавила, что на теле младенца нет видимых телесных повреждений."В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказала Иванова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/rebenok-1733606562.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия