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В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца
В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца - РИА Новости, 24.05.2021
В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного мальчика на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:14
2021-05-24T16:52
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного мальчика на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что прокуратура Москвы организовала проверку, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. На месте происшествия находится Гагаринский межрайонный прокурор Павел Кобзарев.Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что следователи проводят проверку. Она также добавила, что на теле младенца нет видимых телесных повреждений."В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказала Иванова.
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москва, происшествия

В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца

16:14 24.05.2021 (обновлено: 16:52 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного мальчика на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба ведомства.
"По предварительной информации, днем 24 мая в мусорном контейнере у жилого дома на Ленинском проспекте обнаружен труп новорожденного мужского пола", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Москвы организовала проверку, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. На месте происшествия находится Гагаринский межрайонный прокурор Павел Кобзарев.
Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что следователи проводят проверку. Она также добавила, что на теле младенца нет видимых телесных повреждений.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
11:06В России
Под Челябинском нашли тело двухлетнего мальчика со страшными ожогами
"В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказала Иванова.
 
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