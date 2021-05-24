Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/morgenshtern-1733650349.html
Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал
Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал - РИА Новости, 24.05.2021
Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал
Пропаганда наркотиков в творчестве рэпера Моргенштерна очевидна, как и то, что он ставит под сомнение нормы морали, считает генерал-лейтенант ФСКН в отставке... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:16
2021-05-24T14:16
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
сергей жорин
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729052947_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_8fb59fcfb909b53391d906a5ef98b7cb.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пропаганда наркотиков в творчестве рэпера Моргенштерна очевидна, как и то, что он ставит под сомнение нормы морали, считает генерал-лейтенант ФСКН в отставке Александр Михайлов.Ранее столичная полиция сообщила, что экспертиза выявила в двух клипах Моргенштерна пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство."Всегда, когда говорят о пропаганде, я считаю, что надо рассматривать с точки зрения эффективности этой пропаганды. В данном случае это, если речь идет о публичной персоне, которая ставит под сомнение нормы и правила, существующие в нашей жизни, и эпатирующей закон, то тут с ним все просто", - сказал Михайлов РИА Новости.По его мнению, чем более артист эксцентричен, тем больший эффект он имеет на подростков "с неустойчивыми жизненной позицией и нравственными принципами".Административное дело в отношении рэпера на прошлой неделе поступило в Зюзинский суд Москвы. Протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family".Ранее Жорин заявил, что экспертиза не нашла в песнях Моргенштерна пропаганды наркотических средств. По словам адвоката, проводилось несколько экспертиз, результаты которых не совпадали, и "самая авторитетная", проведенная доктором филологических наук, профессором факультета МГУ, признаки пропаганды не подтвердила.ФСКН - Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, была упразднена в 2016 году, ее функции перешли к МВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/morgenshtern-1730558070.html
https://ria.ru/20210406/morgenshtern-1727108410.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729052947_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_c04579afdce5de54626eb7b65170527c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, сергей жорин, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, москва, происшествия

Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал

14:16 24.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пропаганда наркотиков в творчестве рэпера Моргенштерна очевидна, как и то, что он ставит под сомнение нормы морали, считает генерал-лейтенант ФСКН в отставке Александр Михайлов.
Ранее столичная полиция сообщила, что экспертиза выявила в двух клипах Моргенштерна пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:26
Моргенштерна признали угрозой нацбезопасности Украины
"Всегда, когда говорят о пропаганде, я считаю, что надо рассматривать с точки зрения эффективности этой пропаганды. В данном случае это, если речь идет о публичной персоне, которая ставит под сомнение нормы и правила, существующие в нашей жизни, и эпатирующей закон, то тут с ним все просто", - сказал Михайлов РИА Новости.
По его мнению, чем более артист эксцентричен, тем больший эффект он имеет на подростков "с неустойчивыми жизненной позицией и нравственными принципами".
Административное дело в отношении рэпера на прошлой неделе поступило в Зюзинский суд Москвы. Протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family".
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 22:24Шоубиз
В РПЦ прокомментировали клип Моргенштерна
Ранее Жорин заявил, что экспертиза не нашла в песнях Моргенштерна пропаганды наркотических средств. По словам адвоката, проводилось несколько экспертиз, результаты которых не совпадали, и "самая авторитетная", проведенная доктором филологических наук, профессором факультета МГУ, признаки пропаганды не подтвердила.
ФСКН - Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, была упразднена в 2016 году, ее функции перешли к МВД.
 
Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссияСергей ЖоринФедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
Лента новостейМолния