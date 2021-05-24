https://ria.ru/20210524/morgenshtern-1733650349.html

Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал

Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал - РИА Новости, 24.05.2021

Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал

Пропаганда наркотиков в творчестве рэпера Моргенштерна очевидна, как и то, что он ставит под сомнение нормы морали, считает генерал-лейтенант ФСКН в отставке... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:16

2021-05-24T14:16

2021-05-24T14:16

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

сергей жорин

федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пропаганда наркотиков в творчестве рэпера Моргенштерна очевидна, как и то, что он ставит под сомнение нормы морали, считает генерал-лейтенант ФСКН в отставке Александр Михайлов.Ранее столичная полиция сообщила, что экспертиза выявила в двух клипах Моргенштерна пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство."Всегда, когда говорят о пропаганде, я считаю, что надо рассматривать с точки зрения эффективности этой пропаганды. В данном случае это, если речь идет о публичной персоне, которая ставит под сомнение нормы и правила, существующие в нашей жизни, и эпатирующей закон, то тут с ним все просто", - сказал Михайлов РИА Новости.По его мнению, чем более артист эксцентричен, тем больший эффект он имеет на подростков "с неустойчивыми жизненной позицией и нравственными принципами".Административное дело в отношении рэпера на прошлой неделе поступило в Зюзинский суд Москвы. Протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family".Ранее Жорин заявил, что экспертиза не нашла в песнях Моргенштерна пропаганды наркотических средств. По словам адвоката, проводилось несколько экспертиз, результаты которых не совпадали, и "самая авторитетная", проведенная доктором филологических наук, профессором факультета МГУ, признаки пропаганды не подтвердила.ФСКН - Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, была упразднена в 2016 году, ее функции перешли к МВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/morgenshtern-1730558070.html

https://ria.ru/20210406/morgenshtern-1727108410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, сергей жорин, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, москва, происшествия