https://ria.ru/20210524/morgenshtern-1733650349.html
Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал
Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал - РИА Новости, 24.05.2021
Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал
Пропаганда наркотиков в творчестве рэпера Моргенштерна очевидна, как и то, что он ставит под сомнение нормы морали, считает генерал-лейтенант ФСКН в отставке... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:16
2021-05-24T14:16
2021-05-24T14:16
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
сергей жорин
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729052947_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_8fb59fcfb909b53391d906a5ef98b7cb.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пропаганда наркотиков в творчестве рэпера Моргенштерна очевидна, как и то, что он ставит под сомнение нормы морали, считает генерал-лейтенант ФСКН в отставке Александр Михайлов.Ранее столичная полиция сообщила, что экспертиза выявила в двух клипах Моргенштерна пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство."Всегда, когда говорят о пропаганде, я считаю, что надо рассматривать с точки зрения эффективности этой пропаганды. В данном случае это, если речь идет о публичной персоне, которая ставит под сомнение нормы и правила, существующие в нашей жизни, и эпатирующей закон, то тут с ним все просто", - сказал Михайлов РИА Новости.По его мнению, чем более артист эксцентричен, тем больший эффект он имеет на подростков "с неустойчивыми жизненной позицией и нравственными принципами".Административное дело в отношении рэпера на прошлой неделе поступило в Зюзинский суд Москвы. Протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family".Ранее Жорин заявил, что экспертиза не нашла в песнях Моргенштерна пропаганды наркотических средств. По словам адвоката, проводилось несколько экспертиз, результаты которых не совпадали, и "самая авторитетная", проведенная доктором филологических наук, профессором факультета МГУ, признаки пропаганды не подтвердила.ФСКН - Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, была упразднена в 2016 году, ее функции перешли к МВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/morgenshtern-1730558070.html
https://ria.ru/20210406/morgenshtern-1727108410.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729052947_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_c04579afdce5de54626eb7b65170527c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, сергей жорин, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, москва, происшествия
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пропаганда наркотиков в творчестве рэпера Моргенштерна очевидна, как и то, что он ставит под сомнение нормы морали, считает генерал-лейтенант ФСКН в отставке Александр Михайлов.
Ранее столичная полиция сообщила, что экспертиза выявила в двух клипах Моргенштерна пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство.
"Всегда, когда говорят о пропаганде, я считаю, что надо рассматривать с точки зрения эффективности этой пропаганды. В данном случае это, если речь идет о публичной персоне, которая ставит под сомнение нормы и правила, существующие в нашей жизни, и эпатирующей закон, то тут с ним все просто", - сказал Михайлов РИА Новости.
По его мнению, чем более артист эксцентричен, тем больший эффект он имеет на подростков "с неустойчивыми жизненной позицией и нравственными принципами".
Административное дело в отношении рэпера на прошлой неделе поступило в Зюзинский суд Москвы
. Протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ
(пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин
, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family".
Ранее Жорин заявил, что экспертиза не нашла в песнях Моргенштерна пропаганды наркотических средств. По словам адвоката, проводилось несколько экспертиз, результаты которых не совпадали, и "самая авторитетная", проведенная доктором филологических наук, профессором факультета МГУ, признаки пропаганды не подтвердила.
ФСКН
- Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, была упразднена в 2016 году, ее функции перешли к МВД.