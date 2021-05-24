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Шоубиз
https://ria.ru/20210524/morgenshtern-1733631045.html
Полиция нашла пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна
Полиция нашла пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна - РИА Новости, 24.05.2021
Полиция нашла пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна
Экспертиза выявила в двух клипах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство, сообщили... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:58
2021-05-24T13:29
шоубиз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экспертиза выявила в двух клипах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство, сообщили РИА Новости в столичном ГУМВД.Административное дело в отношении рэпера на прошлой неделе поступило в Зюзинский суд Москвы. Протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family".Исследование проводил московский ГБУ "Московский исследовательский центр". В его заключении эксперты отмечают, что "коммуникативная цель артиста - демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению".При этом, добавили в ГУМВД, социально-психологическая направленность видеороликов - формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики.Ранее Жорин заявил, что экспертиза не нашла в песнях Моргенштерна пропаганды наркотических средств. По словам адвоката, проводилось несколько экспертиз, результаты которых не совпадали, и "самая авторитетная", проведенная доктором филологических наук, профессором факультета МГУ, признаки пропаганды не подтвердила.
https://ria.ru/20210524/skandal-1733625453.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), москва, россия, шоу-бизнес, гумвд, происшествия

Полиция нашла пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна

12:58 24.05.2021 (обновлено: 13:29 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экспертиза выявила в двух клипах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство, сообщили РИА Новости в столичном ГУМВД.
Административное дело в отношении рэпера на прошлой неделе поступило в Зюзинский суд Москвы. Протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family".
"Эксперты подтвердили наличие в музыкальных клипах Моргенштерна признаков пропаганды наркотиков. Экспертиза, проведенная в рамках дела об административном правонарушении, подтвердила наличие в двух музыкальных клипах рэпера признаков пропаганды наркотических средств", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
Исследование проводил московский ГБУ "Московский исследовательский центр". В его заключении эксперты отмечают, что "коммуникативная цель артиста - демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению".
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При этом, добавили в ГУМВД, социально-психологическая направленность видеороликов - формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики.
Ранее Жорин заявил, что экспертиза не нашла в песнях Моргенштерна пропаганды наркотических средств. По словам адвоката, проводилось несколько экспертиз, результаты которых не совпадали, и "самая авторитетная", проведенная доктором филологических наук, профессором факультета МГУ, признаки пропаганды не подтвердила.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)МоскваРоссияШоу-бизнесГУМВДПроисшествия
 
 
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