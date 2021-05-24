https://ria.ru/20210524/morgenshtern-1733631045.html

Полиция нашла пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна

Полиция нашла пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна - РИА Новости, 24.05.2021

Полиция нашла пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна

Экспертиза выявила в двух клипах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство, сообщили... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:58

2021-05-24T12:58

2021-05-24T13:29

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экспертиза выявила в двух клипах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду образа жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство, сообщили РИА Новости в столичном ГУМВД.Административное дело в отношении рэпера на прошлой неделе поступило в Зюзинский суд Москвы. Протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family".Исследование проводил московский ГБУ "Московский исследовательский центр". В его заключении эксперты отмечают, что "коммуникативная цель артиста - демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению".При этом, добавили в ГУМВД, социально-психологическая направленность видеороликов - формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики.Ранее Жорин заявил, что экспертиза не нашла в песнях Моргенштерна пропаганды наркотических средств. По словам адвоката, проводилось несколько экспертиз, результаты которых не совпадали, и "самая авторитетная", проведенная доктором филологических наук, профессором факультета МГУ, признаки пропаганды не подтвердила.

https://ria.ru/20210524/skandal-1733625453.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), москва, россия, шоу-бизнес, гумвд, происшествия