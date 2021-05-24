https://ria.ru/20210524/moloko-1733745353.html

Кубань направит на производство молока более миллиарда рублей в 2021 году

Кубань направит на производство молока более миллиарда рублей в 2021 году - РИА Новости, 24.05.2021

Кубань направит на производство молока более миллиарда рублей в 2021 году

Власти Краснодарского края в текущем году направят на производство молока более 1 миллиарда рублей из краевого бюджета, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T23:06

2021-05-24T23:06

2021-05-24T23:06

краснодарский край

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краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Власти Краснодарского края в текущем году направят на производство молока более 1 миллиарда рублей из краевого бюджета, сообщает администрация региона."Ежегодно на производство молока выделяются серьезные государственные инвестиции. Так, в текущем году они превысят более 1 миллиарда рублей", - сообщает ведомство.Отмечается, что Краснодарский край является одним из ключевых регионов страны по уровню развития агропромышленного комплекса."За последние 5 лет производство продукции сельского хозяйства составило почти 2 триллиона рублей, это 7% от общероссийского показателя. Весомую долю в общем объеме сельхозпроизводства занимает молочная продукция. Сегодня Кубань – один из крупнейших поставщиков молока в России. Ежегодно производим более 1,5 миллиона тонн молока, это свыше 41% от всего объема производства молока в ЮФО и около 5% от произведенного в стране. В общероссийском рейтинге край занимает третье место по производству молока в хозяйствах всех категорий и второе место – в крупных предприятиях, – приводятся слова министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федора Дереки.По его словам, в ближайшие годы край намерен увеличивать объемы производства молока и молочной продукции, в том числе благодаря селекционно-генетическому центру, который появится в регионе.

https://ria.ru/20210427/kuban-1730190812.html

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россия, краснодарский край, экономика