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Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с пожарами в регионах
Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с пожарами в регионах - РИА Новости, 24.05.2021
Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с пожарами в регионах
В ряде регионов сложная ситуация с лесными пожарами, надо не допустить ухудшения обстановки, кабмин дополнительно направит около 3 миллиардов рублей на тушение... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:07
2021-05-24T12:18
россия
пожары
михаил мишустин
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В ряде регионов сложная ситуация с лесными пожарами, надо не допустить ухудшения обстановки, кабмин дополнительно направит около 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В ряде регионов сейчас сложная обстановка. В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации, там работают региональные службы и федеральные подразделения Авиалесоохраны. Надо не допустить ухудшения обстановки, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и приближающийся летний сезон", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами."Правительство направит на борьбу с лесными пожарами дополнительно около 3 миллиардов рублей", - добавил он.Мишустин подчеркнул, что "главное действовать последовательно, своевременно проводить профилактические работы, а на новые возгорания реагировать уже в первые сутки".Как сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб, 23 очага лесных пожаров общей площадью почти 2,5 тысяч гектаров продолжают действовать в пятикилометровой зоне от населенных пунктов на территории пяти регионов трех федеральных округов России, 12 из них удалось локализовать. По его словам, эти очаги находятся в непосредственной близости от населенных пунктов в Хабаровском, Красноярском краях, Иркутской, Тюменской и Свердловской областях. 12 пожаров удалось локализовать на площади 216 гектаров.
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россия, пожары, михаил мишустин, происшествия

Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с пожарами в регионах

12:07 24.05.2021 (обновлено: 12:18 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудник службы спасения города Сочи на месте природного пожара в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка
Сотрудник службы спасения города Сочи на месте природного пожара в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В ряде регионов сложная ситуация с лесными пожарами, надо не допустить ухудшения обстановки, кабмин дополнительно направит около 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В ряде регионов сейчас сложная обстановка. В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации, там работают региональные службы и федеральные подразделения Авиалесоохраны. Надо не допустить ухудшения обстановки, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и приближающийся летний сезон", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Абрамченко назвала регионы, где наиболее острая ситуация с пожарами
"Правительство направит на борьбу с лесными пожарами дополнительно около 3 миллиардов рублей", - добавил он.
Мишустин подчеркнул, что "главное действовать последовательно, своевременно проводить профилактические работы, а на новые возгорания реагировать уже в первые сутки".
Как сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб, 23 очага лесных пожаров общей площадью почти 2,5 тысяч гектаров продолжают действовать в пятикилометровой зоне от населенных пунктов на территории пяти регионов трех федеральных округов России, 12 из них удалось локализовать. По его словам, эти очаги находятся в непосредственной близости от населенных пунктов в Хабаровском, Красноярском краях, Иркутской, Тюменской и Свердловской областях. 12 пожаров удалось локализовать на площади 216 гектаров.
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