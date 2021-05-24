https://ria.ru/20210524/mishustin-1733620901.html

Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с пожарами в регионах

Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с пожарами в регионах - РИА Новости, 24.05.2021

Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с пожарами в регионах

В ряде регионов сложная ситуация с лесными пожарами, надо не допустить ухудшения обстановки, кабмин дополнительно направит около 3 миллиардов рублей на тушение... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:07

2021-05-24T12:07

2021-05-24T12:18

россия

пожары

михаил мишустин

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В ряде регионов сложная ситуация с лесными пожарами, надо не допустить ухудшения обстановки, кабмин дополнительно направит около 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В ряде регионов сейчас сложная обстановка. В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации, там работают региональные службы и федеральные подразделения Авиалесоохраны. Надо не допустить ухудшения обстановки, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и приближающийся летний сезон", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами."Правительство направит на борьбу с лесными пожарами дополнительно около 3 миллиардов рублей", - добавил он.Мишустин подчеркнул, что "главное действовать последовательно, своевременно проводить профилактические работы, а на новые возгорания реагировать уже в первые сутки".Как сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб, 23 очага лесных пожаров общей площадью почти 2,5 тысяч гектаров продолжают действовать в пятикилометровой зоне от населенных пунктов на территории пяти регионов трех федеральных округов России, 12 из них удалось локализовать. По его словам, эти очаги находятся в непосредственной близости от населенных пунктов в Хабаровском, Красноярском краях, Иркутской, Тюменской и Свердловской областях. 12 пожаров удалось локализовать на площади 216 гектаров.

https://ria.ru/20210524/pozhary-1733622497.html

https://ria.ru/20210524/pozhar-1733587505.html

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россия, пожары, михаил мишустин, происшествия