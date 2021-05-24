https://ria.ru/20210524/minsk-1733687179.html

В Минске прокомментировали планы ЕС запретить полеты над Белоруссией

В Минске прокомментировали планы ЕС запретить полеты над Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021

В Минске прокомментировали планы ЕС запретить полеты над Белоруссией

Минск рассчитывает, что в ЕС "восторжествует благоразумие" и не будет введен запрет на полеты европейских компаний через территорию Белоруссии, заявил в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:42

2021-05-24T16:42

2021-05-24T18:32

задержание основателя telegram-канала nexta

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733567891_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_2510db0ca2ec2add2a5263309a195228.jpg

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Минск рассчитывает, что в ЕС "восторжествует благоразумие" и не будет введен запрет на полеты европейских компаний через территорию Белоруссии, заявил в понедельник директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский.При этом, директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что отмечаются единичные случаи отказа авиакомпаний от воздушного транзита через территорию республики.Он добавил, что авиакомпаниям экономически невыгодно облетать Белоруссию, и выразил надежду, что экономическая целесообразность возобладает.Сикорский также заявил, что никаких угроз для безопасности полетов воздушных судов, которые идут через белорусское воздушное пространство, нет. "Мы это заявляем с полной ответственностью", - сказал он.В свою очередь гендиректор государственного предприятия "Белаэронавигация" Леонид Чуро отметил, что есть небольшие изменения по авиатрафику через Белоруссию. "Думаю, оснований (для этого - ред.) нет. Белорусская служба управления воздушным движением выполнила все в соответствии с технологией и обязанностями. В любой стране, если бы такое произошло, выполнялись бы такие же операции. Командир принял решение о посадке в аэропорту Минск", - подчеркнул он.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/litva-1733662934.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, минск, белоруссия, в мире