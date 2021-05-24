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В Минске прокомментировали планы ЕС запретить полеты над Белоруссией
В Минске прокомментировали планы ЕС запретить полеты над Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021
В Минске прокомментировали планы ЕС запретить полеты над Белоруссией
Минск рассчитывает, что в ЕС "восторжествует благоразумие" и не будет введен запрет на полеты европейских компаний через территорию Белоруссии, заявил в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:42
2021-05-24T18:32
задержание основателя telegram-канала nexta
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Минск рассчитывает, что в ЕС "восторжествует благоразумие" и не будет введен запрет на полеты европейских компаний через территорию Белоруссии, заявил в понедельник директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский.При этом, директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что отмечаются единичные случаи отказа авиакомпаний от воздушного транзита через территорию республики.Он добавил, что авиакомпаниям экономически невыгодно облетать Белоруссию, и выразил надежду, что экономическая целесообразность возобладает.Сикорский также заявил, что никаких угроз для безопасности полетов воздушных судов, которые идут через белорусское воздушное пространство, нет. "Мы это заявляем с полной ответственностью", - сказал он.В свою очередь гендиректор государственного предприятия "Белаэронавигация" Леонид Чуро отметил, что есть небольшие изменения по авиатрафику через Белоруссию. "Думаю, оснований (для этого - ред.) нет. Белорусская служба управления воздушным движением выполнила все в соответствии с технологией и обязанностями. В любой стране, если бы такое произошло, выполнялись бы такие же операции. Командир принял решение о посадке в аэропорту Минск", - подчеркнул он.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210524/litva-1733662934.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, минск, белоруссия, в мире

В Минске прокомментировали планы ЕС запретить полеты над Белоруссией

16:42 24.05.2021 (обновлено: 18:32 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание национального аэропорта "Минск"
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Минск рассчитывает, что в ЕС "восторжествует благоразумие" и не будет введен запрет на полеты европейских компаний через территорию Белоруссии, заявил в понедельник директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский.

"Такие расчеты (о возможных убытках Минска – ред.) мы не делали, и мы надеемся, что все-таки благоразумие восторжествует, и к подобным санкциям недружественным европейские компании, Европейский союз не приступит", - сказал Сикорский на брифинге. Так он ответил на вопрос о возможных потерях белорусской стороны в случае введения запретов на полеты компаниям стран Евросоюза.

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При этом, директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что отмечаются единичные случаи отказа авиакомпаний от воздушного транзита через территорию республики.

"В сутки у нас, даже в условиях пандемии, в среднем обслуживается около 400 воздушных судов. Пока мы фиксируем единичные случаи отмены пролета через воздушное пространство Беларуси", - сказал Сикорский в понедельник на брифинге.

Он добавил, что авиакомпаниям экономически невыгодно облетать Белоруссию, и выразил надежду, что экономическая целесообразность возобладает.
Сикорский также заявил, что никаких угроз для безопасности полетов воздушных судов, которые идут через белорусское воздушное пространство, нет. "Мы это заявляем с полной ответственностью", - сказал он.
В свою очередь гендиректор государственного предприятия "Белаэронавигация" Леонид Чуро отметил, что есть небольшие изменения по авиатрафику через Белоруссию. "Думаю, оснований (для этого - ред.) нет. Белорусская служба управления воздушным движением выполнила все в соответствии с технологией и обязанностями. В любой стране, если бы такое произошло, выполнялись бы такие же операции. Командир принял решение о посадке в аэропорту Минск", - подчеркнул он.
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Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
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