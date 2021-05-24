https://ria.ru/20210524/milonov-1733699358.html

Аккаунт Милонова в TikTok заблокировали

Аккаунт Милонова в TikTok заблокировали - РИА Новости, 24.05.2021

Аккаунт Милонова в TikTok заблокировали

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости о блокировке его аккаунта в TikTok, на жалобы сервис пока не отвечает. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:34

2021-05-24T17:34

2021-05-24T17:34

tiktok

виталий милонов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости о блокировке его аккаунта в TikTok, на жалобы сервис пока не отвечает.По словам депутата, его команда уже направила жалобы и апелляции на действия администрации сервиса, однако никакой реакции и обратной связи не последовало.

https://ria.ru/20210521/durov-1733372934.html

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tiktok, виталий милонов, госдума рф, общество