https://ria.ru/20210524/milonov-1733699358.html
Аккаунт Милонова в TikTok заблокировали
Аккаунт Милонова в TikTok заблокировали - РИА Новости, 24.05.2021
Аккаунт Милонова в TikTok заблокировали
Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости о блокировке его аккаунта в TikTok, на жалобы сервис пока не отвечает. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:34
2021-05-24T17:34
2021-05-24T17:34
tiktok
виталий милонов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости о блокировке его аккаунта в TikTok, на жалобы сервис пока не отвечает.По словам депутата, его команда уже направила жалобы и апелляции на действия администрации сервиса, однако никакой реакции и обратной связи не последовало.
https://ria.ru/20210521/durov-1733372934.html
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tiktok, виталий милонов, госдума рф, общество