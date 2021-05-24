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Аккаунт Милонова в TikTok заблокировали
Аккаунт Милонова в TikTok заблокировали - РИА Новости, 24.05.2021
Аккаунт Милонова в TikTok заблокировали
Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости о блокировке его аккаунта в TikTok, на жалобы сервис пока не отвечает. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:34
2021-05-24T17:34
tiktok
виталий милонов
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости о блокировке его аккаунта в TikTok, на жалобы сервис пока не отвечает.По словам депутата, его команда уже направила жалобы и апелляции на действия администрации сервиса, однако никакой реакции и обратной связи не последовало.
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tiktok, виталий милонов, госдума рф, общество

Аккаунт Милонова в TikTok заблокировали

17:34 24.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил РИА Новости о блокировке его аккаунта в TikTok, на жалобы сервис пока не отвечает.
"Какие-то иностранные содомиты хотят в очередной раз надругаться над свободой слова и над моим аккаунтом", - рассказал Милонов.
По словам депутата, его команда уже направила жалобы и апелляции на действия администрации сервиса, однако никакой реакции и обратной связи не последовало.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 17:58
Павел Дуров удалил страницу в Facebook
 
TikTokВиталий МилоновГосдума РФОбщество
 
 
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