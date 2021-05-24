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ФСБ раскрыла схему легализации незаконных мигрантов в Крыму
ФСБ раскрыла схему легализации незаконных мигрантов в Крыму - РИА Новости, 24.05.2021
ФСБ раскрыла схему легализации незаконных мигрантов в Крыму
Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекло преступную схему легализации иностранных граждан на территории полуострова через... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:02
2021-05-24T16:02
2021-05-24T16:03
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекло преступную схему легализации иностранных граждан на территории полуострова через фиктивные приглашения на лечение в санатории полуострова, заведены уголовные дела, сообщила пресс-служба ведомства.Сотрудники крымских санаториев изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в ФСБ."Следственным отделом УФСБ в отношении должностных лиц санаториев возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.Еще пять уголовных дел заведено в отношении посредников по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пунктом "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан). Санкции статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.Иностранные граждане направлялись в Крым третьими лицами, которые предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и иные эпизоды преступной деятельности, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210417/deportatsiya-1728700231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости.
Управление ФСБ России
по Республике Крым
и городу Севастополю
пресекло преступную схему легализации иностранных граждан на территории полуострова через фиктивные приглашения на лечение в санатории полуострова, заведены уголовные дела, сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники крымских санаториев изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции
, сообщили в ФСБ
.
"Следственным отделом УФСБ в отношении должностных лиц санаториев возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.
Еще пять уголовных дел заведено в отношении посредников по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пунктом "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан). Санкции статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
Иностранные граждане направлялись в Крым третьими лицами, которые предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и иные эпизоды преступной деятельности, говорится в сообщении.