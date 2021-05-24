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МИД назвал заявления об отказе консула в помощи россиянке наглой ложью
МИД назвал заявления об отказе консула в помощи россиянке наглой ложью - РИА Новости, 24.05.2021
МИД назвал заявления об отказе консула в помощи россиянке наглой ложью
В МИД РФ указали, что слова белорусского политика Светланы Тихановской о том, что российский консул отказался встречаться с задержанной накануне в Минске... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:16
2021-05-24T17:45
задержание основателя telegram-канала nexta
светлана тихановская
ryanair
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
минск
белоруссия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В МИД РФ указали, что слова белорусского политика Светланы Тихановской о том, что российский консул отказался встречаться с задержанной накануне в Минске россиянкой Софией Сапегой, являются "наглой ложью".Ранее Тихановская сообщила о том, что российский консул "отказался оказывать помощь" россиянке Софии Сапеге, задержанной накануне в Минске с ее молодым человеком — Романом Протасевичем.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Ранее Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Российское диппредставительство заявило, что проверяет информацию в связи с появившимися в СМИ сообщениями.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, светлана тихановская, ryanair, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минск, белоруссия

МИД назвал заявления об отказе консула в помощи россиянке наглой ложью

17:16 24.05.2021 (обновлено: 17:45 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В МИД РФ указали, что слова белорусского политика Светланы Тихановской о том, что российский консул отказался встречаться с задержанной накануне в Минске россиянкой Софией Сапегой, являются "наглой ложью".
Ранее Тихановская сообщила о том, что российский консул "отказался оказывать помощь" россиянке Софии Сапеге, задержанной накануне в Минске с ее молодым человеком — Романом Протасевичем.
"Тихановская врет, говоря, что российский консул отказался встречаться с Сапегой. Наглая ложь", - сказали в российском МИД журналистам.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Ранее Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Российское диппредставительство заявило, что проверяет информацию в связи с появившимися в СМИ сообщениями.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaСветлана ТихановскаяRyanairРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МинскБелоруссия
 
 
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