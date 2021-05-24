https://ria.ru/20210524/mid-1733648031.html

МИД Бельгии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

МИД Бельгии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

МИД Бельгии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

Посол Белоруссии в Бельгии был вызван в понедельник в МИД, где ему заявили, что действия Минска в связи с самолетом Ryanair не останутся без последствий,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:05

2021-05-24T14:05

2021-05-24T14:22

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Посол Белоруссии в Бельгии был вызван в понедельник в МИД, где ему заявили, что действия Минска в связи с самолетом Ryanair не останутся без последствий, сообщила министр иностранных дел королевства Софи Вильмес.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вильнюс, политика, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, бельгия, минск, белоруссия, в мире