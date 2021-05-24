МИД Бельгии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
14:05 24.05.2021 (обновлено: 14:22 24.05.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Посол Белоруссии в Бельгии был вызван в понедельник в МИД, где ему заявили, что действия Минска в связи с самолетом Ryanair не останутся без последствий, сообщила министр иностранных дел королевства Софи Вильмес.
"Посол Белоруссии в Бельгии вызван в МИД. Совершенные в последние часы неприемлемые и не имеющие оправданий действия не останутся без последствий. Роман Протасевич должен быть освобожден немедленно. Мы также напомнили о своей поддержке демократических устремлений белорусов", - написала она в своем аккаунте в Twitter.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.