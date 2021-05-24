США провоцируют межконфессиональную напряженность на Украине, заявил МИД
"Россия не пытается вмешиваться в конфессиональную сферу других государств, чего не скажешь о США. Известно, что Вашингтон уже неоднократно решал свои геополитические задачи без оглядки на существующие нормы миропорядка, разыгрывая в разных регионах "религиозную карту" и провоцируя межконфессиональную напряженность", - говорится в сообщении ведомства..
Министерство сообщило, что недавно были опубликованы доклады комиссии по свободе верующих и ежегодный доклад госдепа по свободе совести и защите прав верующих в мире, в которых дается предвзятая и необъективная оценка политики России.
"Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то "особом положении". А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ – это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны. У нас все без исключения конфессии "на особом положении" – мусульмане, иудеи, буддисты, протестанты, католики и многие другие", - отметило министерство.
МИД подчеркнул, что для Москвы - защита прав верующих является одним из государственных приоритетов, Россия всегда была многоконфессиональным государством и сейчас подает в этом пример остальному миру.
В ведомстве отметили, что доклад представляет собой набор политизированных штампов и измышлений, фактов, во многом почерпнутых из материалов российских неправительственных организаций, отметив, что "российские граждане не подвергаются "гонениям за религиозные убеждения", а несут наказание за административные проступки и уголовные преступления.
"Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним – нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов", - отметило министерство.