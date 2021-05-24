https://ria.ru/20210524/mid-1733644954.html

США провоцируют межконфессиональную напряженность на Украине, заявил МИД

США провоцируют межконфессиональную напряженность на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 24.05.2021

США провоцируют межконфессиональную напряженность на Украине, заявил МИД

Министерство иностранных дел России обвинило США в провоцировании межконфессиональной напряженности, в том числе на Украине, для решения своих геополитических... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:58

2021-05-24T13:58

2021-05-24T13:58

религия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

русская православная церковь

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел России обвинило США в провоцировании межконфессиональной напряженности, в том числе на Украине, для решения своих геополитических задач.Министерство сообщило, что недавно были опубликованы доклады комиссии по свободе верующих и ежегодный доклад госдепа по свободе совести и защите прав верующих в мире, в которых дается предвзятая и необъективная оценка политики России."Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то "особом положении". А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ – это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны. У нас все без исключения конфессии "на особом положении" – мусульмане, иудеи, буддисты, протестанты, католики и многие другие", - отметило министерство.МИД подчеркнул, что для Москвы - защита прав верующих является одним из государственных приоритетов, Россия всегда была многоконфессиональным государством и сейчас подает в этом пример остальному миру.В ведомстве отметили, что доклад представляет собой набор политизированных штампов и измышлений, фактов, во многом почерпнутых из материалов российских неправительственных организаций, отметив, что "российские граждане не подвергаются "гонениям за религиозные убеждения", а несут наказание за административные проступки и уголовные преступления."Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним – нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов", - отметило министерство.

https://ria.ru/20210414/varfolomey-1728131775.html

https://ria.ru/20210518/voyna-1732732339.html

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сша

украина

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религия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), русская православная церковь, сша, украина, в мире