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США провоцируют межконфессиональную напряженность на Украине, заявил МИД
США провоцируют межконфессиональную напряженность на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 24.05.2021
США провоцируют межконфессиональную напряженность на Украине, заявил МИД
Министерство иностранных дел России обвинило США в провоцировании межконфессиональной напряженности, в том числе на Украине, для решения своих геополитических... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:58
2021-05-24T13:58
религия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
русская православная церковь
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел России обвинило США в провоцировании межконфессиональной напряженности, в том числе на Украине, для решения своих геополитических задач.Министерство сообщило, что недавно были опубликованы доклады комиссии по свободе верующих и ежегодный доклад госдепа по свободе совести и защите прав верующих в мире, в которых дается предвзятая и необъективная оценка политики России."Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то "особом положении". А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ – это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны. У нас все без исключения конфессии "на особом положении" – мусульмане, иудеи, буддисты, протестанты, католики и многие другие", - отметило министерство.МИД подчеркнул, что для Москвы - защита прав верующих является одним из государственных приоритетов, Россия всегда была многоконфессиональным государством и сейчас подает в этом пример остальному миру.В ведомстве отметили, что доклад представляет собой набор политизированных штампов и измышлений, фактов, во многом почерпнутых из материалов российских неправительственных организаций, отметив, что "российские граждане не подвергаются "гонениям за религиозные убеждения", а несут наказание за административные проступки и уголовные преступления."Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним – нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов", - отметило министерство.
https://ria.ru/20210414/varfolomey-1728131775.html
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религия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), русская православная церковь, сша, украина, в мире

США провоцируют межконфессиональную напряженность на Украине, заявил МИД

13:58 24.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел России обвинило США в провоцировании межконфессиональной напряженности, в том числе на Украине, для решения своих геополитических задач.
"Россия не пытается вмешиваться в конфессиональную сферу других государств, чего не скажешь о США. Известно, что Вашингтон уже неоднократно решал свои геополитические задачи без оглядки на существующие нормы миропорядка, разыгрывая в разных регионах "религиозную карту" и провоцируя межконфессиональную напряженность", - говорится в сообщении ведомства..
Министерство сообщило, что недавно были опубликованы доклады комиссии по свободе верующих и ежегодный доклад госдепа по свободе совести и защите прав верующих в мире, в которых дается предвзятая и необъективная оценка политики России.
"Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то "особом положении". А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ – это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны. У нас все без исключения конфессии "на особом положении" – мусульмане, иудеи, буддисты, протестанты, католики и многие другие", - отметило министерство.
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МИД подчеркнул, что для Москвы - защита прав верующих является одним из государственных приоритетов, Россия всегда была многоконфессиональным государством и сейчас подает в этом пример остальному миру.
В ведомстве отметили, что доклад представляет собой набор политизированных штампов и измышлений, фактов, во многом почерпнутых из материалов российских неправительственных организаций, отметив, что "российские граждане не подвергаются "гонениям за религиозные убеждения", а несут наказание за административные проступки и уголовные преступления.
"Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним – нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов", - отметило министерство.
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