МИД Чехии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
12:18 24.05.2021 (обновлено: 12:20 24.05.2021)
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
ПРАГА, 24 мая – РИА Новости. МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии в Праге Валерию Курдюкову в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, сообщил РИА Новости представитель белорусской дипмиссии.
"Посол Белоруссии Валерий Курдюков в понедельник был приглашен в МИД Чехии. Замглавы дипведомства Ян Когоут выразил послу решительный протест в связи с неприемлемыми действиями в виде нарушения полета гражданского самолета из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве", - сообщил представитель посольства.
В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
МИД Украины уже потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича. С резкой критикой действий белорусской стороны также выступили Польша и целый ряд других стран.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала незапланированная посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.