https://ria.ru/20210524/mid-1733604150.html

В Белоруссии отвергли обвинения Запада из-за экстренной посадки самолета Ryanair

В Белоруссии отвергли обвинения Запада из-за экстренной посадки самолета Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

В Белоруссии отвергли обвинения Запада из-за экстренной посадки самолета Ryanair

На инцидент с Ryanair нужно смотреть с точки зрения безопасности, которая была обеспечена, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:50

2021-05-24T10:50

2021-05-24T12:08

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. На инцидент с Ryanair нужно смотреть с точки зрения безопасности, которая была обеспечена, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.По словам дипломата, белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению."Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", — подчеркнул пресс-секретарь.Он выразил мнение, что на Западе делают поспешные выводы."Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", — заявил Глаз.При этом, по его словам, в Европе и США нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться, "вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях"."Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности — это абсолютный приоритет, притом везде и для всех", — еще раз отметил он.Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Многие западные политики и чиновники потребовали провести международное расследование инцидента. Между тем, в других аналогичных случаях такие призывы не звучали. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться самолет президента Боливии Эво Моралеса, где, как предполагали в Вашингтоне, мог находиться экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Полиция безрезультатно обыскала борт номер один, и через несколько часов главе государства разрешили продолжить путь. Никакого расследования не было.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/polety-1733601360.html

https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html

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