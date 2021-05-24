Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/mid-1733604150.html
В Белоруссии отвергли обвинения Запада из-за экстренной посадки самолета Ryanair
В Белоруссии отвергли обвинения Запада из-за экстренной посадки самолета Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
В Белоруссии отвергли обвинения Запада из-за экстренной посадки самолета Ryanair
На инцидент с Ryanair нужно смотреть с точки зрения безопасности, которая была обеспечена, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:50
2021-05-24T12:08
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
мид белоруссии
белоруссия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733598534_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b4f0c0435e3f7afc3d98d64c2f40cc96.jpg
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. На инцидент с Ryanair нужно смотреть с точки зрения безопасности, которая была обеспечена, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.По словам дипломата, белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению."Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", — подчеркнул пресс-секретарь.Он выразил мнение, что на Западе делают поспешные выводы."Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", — заявил Глаз.При этом, по его словам, в Европе и США нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться, "вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях"."Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности — это абсолютный приоритет, притом везде и для всех", — еще раз отметил он.Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Многие западные политики и чиновники потребовали провести международное расследование инцидента. Между тем, в других аналогичных случаях такие призывы не звучали. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться самолет президента Боливии Эво Моралеса, где, как предполагали в Вашингтоне, мог находиться экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Полиция безрезультатно обыскала борт номер один, и через несколько часов главе государства разрешили продолжить путь. Никакого расследования не было.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/polety-1733601360.html
https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733598534_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58a4d709e1d7638921b57b4873a11ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мид белоруссии, белоруссия, безопасность, в мире

В Белоруссии отвергли обвинения Запада из-за экстренной посадки самолета Ryanair

10:50 24.05.2021 (обновлено: 12:08 24.05.2021)
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. На инцидент с Ryanair нужно смотреть с точки зрения безопасности, которая была обеспечена, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам", — добавил он.

По словам дипломата, белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению.
"Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", — подчеркнул пресс-секретарь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
Он выразил мнение, что на Западе делают поспешные выводы.
"Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", — заявил Глаз.
При этом, по его словам, в Европе и США нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться, "вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях".
"Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности — это абсолютный приоритет, притом везде и для всех", — еще раз отметил он.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 10:38Сказано в эфире
Есть и другая история. Эксперты об идее запретить полеты над Белоруссией
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Многие западные политики и чиновники потребовали провести международное расследование инцидента. Между тем, в других аналогичных случаях такие призывы не звучали. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться самолет президента Боливии Эво Моралеса, где, как предполагали в Вашингтоне, мог находиться экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Полиция безрезультатно обыскала борт номер один, и через несколько часов главе государства разрешили продолжить путь. Никакого расследования не было.
Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
23 мая, 23:31
В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМИД БелоруссииБелоруссияБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
Лента новостейМолния