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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210524/mid-1733602729.html
В МИД Китая прокомментировали сообщения о болезни трех вирусологов до пандемии
В МИД Китая прокомментировали сообщения о болезни трех вирусологов до пандемии - РИА Новости, 24.05.2021
В МИД Китая прокомментировали сообщения о болезни трех вирусологов до пандемии
Информация издания Wall Street Journal о тяжелой болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности, РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:45
2021-05-24T12:32
чжао лицзянь
коронавирус covid-19
воз
ухань
сша
распространение коронавируса
здоровье - общество
мид кнр
в мире
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ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Информация издания Wall Street Journal о тяжелой болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.Ранее газета со ссылкой на данные разведки написала, что трое ученых в Ухане тяжело болели осенью 2019 года и обращались за медпомощью. Это, по словам авторов статьи, "добавляет веса" призывам провести расследование касательно того, не имела ли место утечка коронавируса из лаборатории. Именно в Ухане в декабре 2019-го впервые зафиксировали вспышку SARS-CoV-2.Чжао Лицзянь напомнил, что 23 марта институт опубликовал документ — в нем отмечалось, что организация до 30 декабря 2019 года не сталкивалась с COVID-19."В заявлении говорилось, что по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией", — заявил он.На прошлой неделе республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "косвенных доказательствах" того, что вспышка инфекции могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В опубликованном на сайте комитета докладе указывается на появление осенью 2019 года у нескольких исследователей из лаборатории симптомов, характерных для коронавируса, а также причастность китайских военных к институту.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения COVID-19. В нем утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной". Также в документе говорится, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Вторую версию — передачу человеку напрямую от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также сочла вариант возникновения COVID-19 через охлажденные продукты "возможным".США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами из доклада и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения коронавируса.
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728050151.html
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чжао лицзянь, коронавирус covid-19, воз, ухань, сша, здоровье - общество, мид кнр, в мире

В МИД Китая прокомментировали сообщения о болезни трех вирусологов до пандемии

10:45 24.05.2021 (обновлено: 12:32 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц Уханя
Прохожие на одной из улиц Уханя - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Информация издания Wall Street Journal о тяжелой болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Ранее газета со ссылкой на данные разведки написала, что трое ученых в Ухане тяжело болели осенью 2019 года и обращались за медпомощью. Это, по словам авторов статьи, "добавляет веса" призывам провести расследование касательно того, не имела ли место утечка коронавируса из лаборатории. Именно в Ухане в декабре 2019-го впервые зафиксировали вспышку SARS-CoV-2.
Чжао Лицзянь напомнил, что 23 марта институт опубликовал документ — в нем отмечалось, что организация до 30 декабря 2019 года не сталкивалась с COVID-19.
"В заявлении говорилось, что по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией", — заявил он.
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На прошлой неделе республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "косвенных доказательствах" того, что вспышка инфекции могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В опубликованном на сайте комитета докладе указывается на появление осенью 2019 года у нескольких исследователей из лаборатории симптомов, характерных для коронавируса, а также причастность китайских военных к институту.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения COVID-19. В нем утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной".
Также в документе говорится, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Вторую версию — передачу человеку напрямую от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также сочла вариант возникновения COVID-19 через охлажденные продукты "возможным".
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами из доклада и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения коронавируса.
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