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Глава СПЧ обратился к прокурору Москвы после увольнений сотрудников метро
Глава СПЧ обратился к прокурору Москвы после увольнений сотрудников метро - РИА Новости, 24.05.2021
Глава СПЧ обратился к прокурору Москвы после увольнений сотрудников метро
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору столицы... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:17
2021-05-24T14:17
россия
валерий фадеев
сергей собянин
дмитрий песков
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору столицы Денису Попову из-за жалоб сотрудников метро на якобы незаконные увольнения, сообщается на сайте СПЧ.Указывается, что ранее глава территориального профсоюза работников ГУП "Московский метрополитен" Николай Гостев направил обращение к Фадееву, под которым подписались 38 человек. Согласно заявлению обратившихся, часть сотрудников метро вынужденно подписали заявление на увольнение, некоторые не согласились, их уволили за прогул.Отмечается, что СПЧ просит Попова провести проверку и проинформировать о ее результатах, а Собянина - посодействовать в организации переговоров между сторонами конфликта.Ранее интернет-издание "Открытые медиа" опубликовало статью, в которой утверждало, что после апрельской акции в поддержку Навального из московского метро было уволено около 40 сотрудников, некоторых из них якобы только за регистрацию на сайте. Замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалёв, комментируя это сообщение, заявил, что транспортный комплекс Москвы работает в правовом поле трудового законодательства РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту тему, заявил, что вопрос увольнения сотрудников - прерогатива работодателя, граждане, которые считают, что их уволили с нарушением трудового кодекса, могут обращаться в прокуратуру.
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россия, валерий фадеев, сергей собянин, дмитрий песков, москва, московский метрополитен, общество

Глава СПЧ обратился к прокурору Москвы после увольнений сотрудников метро

14:17 24.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору столицы Денису Попову из-за жалоб сотрудников метро на якобы незаконные увольнения, сообщается на сайте СПЧ.
Указывается, что ранее глава территориального профсоюза работников ГУП "Московский метрополитен" Николай Гостев направил обращение к Фадееву, под которым подписались 38 человек. Согласно заявлению обратившихся, часть сотрудников метро вынужденно подписали заявление на увольнение, некоторые не согласились, их уволили за прогул.
"Советник президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев направил обращения мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору города Москвы Денису Попову в связи с жалобой сотрудников "Московского метрополитена", - говорится в сообщении Совета.
Отмечается, что СПЧ просит Попова провести проверку и проинформировать о ее результатах, а Собянина - посодействовать в организации переговоров между сторонами конфликта.
"Информация профсоюза подтверждается письменными объяснениями 38 работников, обратившихся в профсоюз за защитой трудовых прав. Массовое увольнение вызвало резонанс в СМИ и используется отдельными лицами в спекулятивных целях. В связи с изложенным просим Вас принять меры для разрешения сложившейся ситуации, оказав содействие в организации переговоров между профсоюзом и руководством ГУП "Московский метрополитен", - говорится в обращении Фадеева к мэру Москвы.
Ранее интернет-издание "Открытые медиа" опубликовало статью, в которой утверждало, что после апрельской акции в поддержку Навального из московского метро было уволено около 40 сотрудников, некоторых из них якобы только за регистрацию на сайте. Замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалёв, комментируя это сообщение, заявил, что транспортный комплекс Москвы работает в правовом поле трудового законодательства РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту тему, заявил, что вопрос увольнения сотрудников - прерогатива работодателя, граждане, которые считают, что их уволили с нарушением трудового кодекса, могут обращаться в прокуратуру.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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Песков предложил уволенным сотрудникам метро обратиться в прокуратуру
 
РоссияВалерий ФадеевСергей СобянинДмитрий ПесковМоскваМосковский метрополитенОбщество
 
 
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