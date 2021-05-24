https://ria.ru/20210524/metro-1733650536.html

Глава СПЧ обратился к прокурору Москвы после увольнений сотрудников метро

Глава СПЧ обратился к прокурору Москвы после увольнений сотрудников метро - РИА Новости, 24.05.2021

Глава СПЧ обратился к прокурору Москвы после увольнений сотрудников метро

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору столицы... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:17

2021-05-24T14:17

2021-05-24T14:17

россия

валерий фадеев

сергей собянин

дмитрий песков

москва

московский метрополитен

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149034/60/1490346018_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_437aad722265f2c3f9d7a0ca8c9142d6.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору столицы Денису Попову из-за жалоб сотрудников метро на якобы незаконные увольнения, сообщается на сайте СПЧ.Указывается, что ранее глава территориального профсоюза работников ГУП "Московский метрополитен" Николай Гостев направил обращение к Фадееву, под которым подписались 38 человек. Согласно заявлению обратившихся, часть сотрудников метро вынужденно подписали заявление на увольнение, некоторые не согласились, их уволили за прогул.Отмечается, что СПЧ просит Попова провести проверку и проинформировать о ее результатах, а Собянина - посодействовать в организации переговоров между сторонами конфликта.Ранее интернет-издание "Открытые медиа" опубликовало статью, в которой утверждало, что после апрельской акции в поддержку Навального из московского метро было уволено около 40 сотрудников, некоторых из них якобы только за регистрацию на сайте. Замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалёв, комментируя это сообщение, заявил, что транспортный комплекс Москвы работает в правовом поле трудового законодательства РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту тему, заявил, что вопрос увольнения сотрудников - прерогатива работодателя, граждане, которые считают, что их уволили с нарушением трудового кодекса, могут обращаться в прокуратуру.

https://ria.ru/20210518/uvolnenie-1732793062.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий фадеев, сергей собянин, дмитрий песков, москва, московский метрополитен, общество