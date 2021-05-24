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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210524/megapolis-1733729436.html
Ухань вернулся к прежней жизни. В чем секрет мегаполиса?
Ухань вернулся к прежней жизни. В чем секрет мегаполиса? - РИА Новости, 24.05.2021
Ухань вернулся к прежней жизни. В чем секрет мегаполиса?
За прошедший год бывший эпицентр пандемии коронавируса – многомиллионный Ухань – менялся несколько раз. Пустовал, превратившись в город из фильмов-катастроф,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:46
2021-05-24T20:46
россия-китай: главное
китай
ухань
экономика
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МОСКВА, 24 мая – Проект "Россия-Китай: главное". За прошедший год бывший эпицентр пандемии коронавируса – многомиллионный Ухань – менялся несколько раз. Пустовал, превратившись в город из фильмов-катастроф, возвращался к жизни и даже успел войти в десятку самых экономически активных мегаполисов Китая. Сегодня и не скажешь, что недавно там буйствовала смертоносная инфекция. Производство и бизнес пришли в себя, магазины и кафе снова полны людей, а горожане активно тратят деньги. Каким был непростой путь возрождения Уханя после пандемии – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Снова жизньНа улице Ляндао в Ухане много приятных мест для завтрака. Многие на бегу покупают жареные лепешки с начинкой, лапшу и пампушки. Но в начале 2020-го все заведения разом опустели – Ухань первым закрылся на карантин. Сотни тысяч людей несколько месяцев провели взаперти. И даже те, кого прежде раздражала толкучка у прилавка и очереди, соскучились по шумным сборищам в тесных закусочных. Эпидемию локализовали за несколько недель, через месяц количество новых случаев заражения снизилось до минимума, а спустя 76 дней жителей выпустили на улицы. Прошел год, и в апреле 2021 года кафе вновь заполнились, причем не только местными, но и приезжими из других провинций. "Смотрите сами, тут присесть негде. Приходится есть стоя, но так тоже очень вкусно. Ухань вернулся к нормальной жизни", – делится впечатлениями туристка. Владелица закусочной Чжао, как и еще 2,28 миллиона индивидуальных предпринимателей Уханя, на период локдауна закрыла бизнес. Трудные времена позади, и теперь ее коллеги встречают посетителей как ни в чем не бывало. "В пандемию многие хозяева просто отказались от арендуемых площадей. Но сейчас все вернулось на круги своя, пустых магазинов на этой улице практически нет", – поясняет Чжао. Все это благодаря политике местных властей: налоговым льготам, снижению арендной платы, кредитам, которые выдавали банки малым предприятиям. "Эти деньги мы можем потратить на привлечение новых сотрудников, зарплаты, ремонт помещений", – рассказывал хозяин лапшичной Тянь Цзиньсян. Нелегкое восстановлениеИ все же восстановление далось Уханю нелегко. В первом квартале прошлого года экономика рухнула почти на 40%. На спутниковых снимках февраля 2020-го видно, что в городе темно, на улицах – ни души. Работала только пара заводов. И это в одном из самых густонаселенных и экономически важных мегаполисов на реке Янцзы. Хорошо дела шли только в табачной индустрии – из-за стресса люди больше курили.Но в следующие три квартала Ухань активно наверстывал упущенное, экономика показывала хотя и не двузначный, но уверенный рост. По итогам пандемийного года ВВП города – 1,56 миллиарда юаней (240 миллиардов долларов). А в первые три месяца 2021 года экономика прибавила 58,4% относительно того же периода 2020 года.Помогали не только предприятиям, но и простым жителям, ведь в эпидемию резко сократилось потребление. Местные власти выдали ваучеры в общей сложности на 500 миллионов юаней (около 80 миллионов долларов), чтобы люди активнее тратили деньги. И это сработало: уханьцы приобрели товаров и услуг на 5,6 миллиарда юаней (более 850 миллионов долларов).В некоторых случаях потребление стимулировали невезучие ретейлеры, распродававшие продукцию по бросовым ценам. Так, хозяевам торгового центра Luxiang Plaza пришлось закрыть все здание - не осталось арендаторов. Продавцам до сих пор нелегко: по сравнению с предпандемийным 2019-м в первые два месяца 2021 года розничные продажи упали на 3,6%. Не восстановился до конца и туризм. Расходы приезжих в Ухане в новогодние каникулы были на 49% меньше, чем в 2019 году. По всей стране – минус 41%. Хотя вирус давно обуздали, туристы пока едут в Ухань не столь охотно, как раньше, поэтому городу, вероятно, стоит в дальнейшем больше рассчитывать на другие источники дохода. Например, на автомобильную индустрию. Продажи совместного предприятия Dongfeng Honda Automobile в январе и феврале выросли на 40% по сравнению с 2019 годом. Национальный подъемНе только Ухань – весь Китай, где то и дело вводили точечные локдауны, оправился от пандемийной рецессии. По итогам прошлого года КНР стала единственной крупной экономикой с приростом ВВП – 2,3%. Этот показатель важен не только потому, что подвел черту под турбулентными временами – он завершил тринадцатую пятилетку. И новая, четырнадцатая, начинается с подъема. В первом квартале экономика страны выросла на 18,3%, и, по ожиданиям властей, положительный тренд сохранится. "Экономический рост на протяжение всего года, вероятно, поддержит стабильно укрепляющуюся и улучшающуюся тенденцию", – заявил представитель Народного банка Китая Лю Айхуа. Вслед за Китаем постепенно приходит в себя весь мир, вместе с внутренним потреблением растет и экспорт. И все же китайский регулятор призывает к сдержанному оптимизму. Хотя экономика отыграла коронавирусные потери, до стабильности пока далеко. Коронавирус все еще бушует в некоторых странах, возникают новые штаммы."Давние структурные проблемы все еще заметны на фоне новых вызовов, о которых мы узнаем по мере развития", – указали в Народном банке. Поэтому, подчеркнули там, двигаться вперед стране нужно с осторожностью.
https://ria.ru/20210412/ukhan-1727862429.html
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китай, ухань, экономика

Ухань вернулся к прежней жизни. В чем секрет мегаполиса?

20:46 24.05.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЛюди на улицах Уханя
Люди на улицах Уханя - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 24 мая – Проект "Россия-Китай: главное". За прошедший год бывший эпицентр пандемии коронавируса – многомиллионный Ухань – менялся несколько раз. Пустовал, превратившись в город из фильмов-катастроф, возвращался к жизни и даже успел войти в десятку самых экономически активных мегаполисов Китая. Сегодня и не скажешь, что недавно там буйствовала смертоносная инфекция. Производство и бизнес пришли в себя, магазины и кафе снова полны людей, а горожане активно тратят деньги. Каким был непростой путь возрождения Уханя после пандемии – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Снова жизнь

На улице Ляндао в Ухане много приятных мест для завтрака. Многие на бегу покупают жареные лепешки с начинкой, лапшу и пампушки. Но в начале 2020-го все заведения разом опустели – Ухань первым закрылся на карантин. Сотни тысяч людей несколько месяцев провели взаперти. И даже те, кого прежде раздражала толкучка у прилавка и очереди, соскучились по шумным сборищам в тесных закусочных.
Эпидемию локализовали за несколько недель, через месяц количество новых случаев заражения снизилось до минимума, а спустя 76 дней жителей выпустили на улицы.
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Прошел год, и в апреле 2021 года кафе вновь заполнились, причем не только местными, но и приезжими из других провинций. "Смотрите сами, тут присесть негде. Приходится есть стоя, но так тоже очень вкусно. Ухань вернулся к нормальной жизни", – делится впечатлениями туристка.
Владелица закусочной Чжао, как и еще 2,28 миллиона индивидуальных предпринимателей Уханя, на период локдауна закрыла бизнес. Трудные времена позади, и теперь ее коллеги встречают посетителей как ни в чем не бывало. "В пандемию многие хозяева просто отказались от арендуемых площадей. Но сейчас все вернулось на круги своя, пустых магазинов на этой улице практически нет", – поясняет Чжао.
Все это благодаря политике местных властей: налоговым льготам, снижению арендной платы, кредитам, которые выдавали банки малым предприятиям. "Эти деньги мы можем потратить на привлечение новых сотрудников, зарплаты, ремонт помещений", – рассказывал хозяин лапшичной Тянь Цзиньсян.
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Нелегкое восстановление

И все же восстановление далось Уханю нелегко. В первом квартале прошлого года экономика рухнула почти на 40%. На спутниковых снимках февраля 2020-го видно, что в городе темно, на улицах – ни души. Работала только пара заводов. И это в одном из самых густонаселенных и экономически важных мегаполисов на реке Янцзы. Хорошо дела шли только в табачной индустрии – из-за стресса люди больше курили.
Но в следующие три квартала Ухань активно наверстывал упущенное, экономика показывала хотя и не двузначный, но уверенный рост. По итогам пандемийного года ВВП города – 1,56 миллиарда юаней (240 миллиардов долларов). А в первые три месяца 2021 года экономика прибавила 58,4% относительно того же периода 2020 года.
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Помогали не только предприятиям, но и простым жителям, ведь в эпидемию резко сократилось потребление. Местные власти выдали ваучеры в общей сложности на 500 миллионов юаней (около 80 миллионов долларов), чтобы люди активнее тратили деньги. И это сработало: уханьцы приобрели товаров и услуг на 5,6 миллиарда юаней (более 850 миллионов долларов).
В некоторых случаях потребление стимулировали невезучие ретейлеры, распродававшие продукцию по бросовым ценам. Так, хозяевам торгового центра Luxiang Plaza пришлось закрыть все здание - не осталось арендаторов. Продавцам до сих пор нелегко: по сравнению с предпандемийным 2019-м в первые два месяца 2021 года розничные продажи упали на 3,6%.
Не восстановился до конца и туризм. Расходы приезжих в Ухане в новогодние каникулы были на 49% меньше, чем в 2019 году. По всей стране – минус 41%. Хотя вирус давно обуздали, туристы пока едут в Ухань не столь охотно, как раньше, поэтому городу, вероятно, стоит в дальнейшем больше рассчитывать на другие источники дохода.
Например, на автомобильную индустрию. Продажи совместного предприятия Dongfeng Honda Automobile в январе и феврале выросли на 40% по сравнению с 2019 годом.
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Национальный подъем

Не только Ухань – весь Китай, где то и дело вводили точечные локдауны, оправился от пандемийной рецессии. По итогам прошлого года КНР стала единственной крупной экономикой с приростом ВВП – 2,3%. Этот показатель важен не только потому, что подвел черту под турбулентными временами – он завершил тринадцатую пятилетку.
И новая, четырнадцатая, начинается с подъема. В первом квартале экономика страны выросла на 18,3%, и, по ожиданиям властей, положительный тренд сохранится. "Экономический рост на протяжение всего года, вероятно, поддержит стабильно укрепляющуюся и улучшающуюся тенденцию", – заявил представитель Народного банка Китая Лю Айхуа.
Вслед за Китаем постепенно приходит в себя весь мир, вместе с внутренним потреблением растет и экспорт. И все же китайский регулятор призывает к сдержанному оптимизму. Хотя экономика отыграла коронавирусные потери, до стабильности пока далеко. Коронавирус все еще бушует в некоторых странах, возникают новые штаммы.
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"Давние структурные проблемы все еще заметны на фоне новых вызовов, о которых мы узнаем по мере развития", – указали в Народном банке. Поэтому, подчеркнули там, двигаться вперед стране нужно с осторожностью.
 
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