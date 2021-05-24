Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/markiv-1733730093.html
Украинский военный Маркив вернулся на службу в Нацгвардию
Украинский военный Маркив вернулся на службу в Нацгвардию - РИА Новости, 24.05.2021
Украинский военный Маркив вернулся на службу в Нацгвардию
Украинский военный Виталий Маркив, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но затем оправдали, вернулся на службу в Национальную гвардию... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:33
2021-05-24T20:33
россия
людмила денисова
андреа роккелли
верховная рада украины
владимир зеленский
мвд украины
павия
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576241558_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_92fc022a06c3f7a776b11075bba8619c.jpg
КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Украинский военный Виталий Маркив, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но затем оправдали, вернулся на службу в Национальную гвардию Украины, сообщил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко."Сейчас он (Маркив - ред.) вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, в 2019 году был приговорен итальянским судом к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли под минометным обстрелом в районе села Андреевка погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года была подана 20 ноября того же года. В ноябре 2020 года уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что апелляционный суд в Милане оправдал Маркива. На следующий день он прилетел в Киев.Одиннадцатого декабря 2020 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Маркива. В России украинцу вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной или политической ненависти. Кого именно – Роккелли или Миронова – не уточняется. Маркиву грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
россия
павия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576241558_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c8d68fce491a56811be0a57405a9d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, людмила денисова, андреа роккелли, верховная рада украины, владимир зеленский, мвд украины, павия, италия, в мире

Украинский военный Маркив вернулся на службу в Нацгвардию

20:33 24.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники торжественного мероприятия на Софийской площади в Киеве в честь Дня независимости Украины
Участники торжественного мероприятия на Софийской площади в Киеве в честь Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Украинский военный Виталий Маркив, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но затем оправдали, вернулся на службу в Национальную гвардию Украины, сообщил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"Сейчас он (Маркив - ред.) вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, в 2019 году был приговорен итальянским судом к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли под минометным обстрелом в районе села Андреевка погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года была подана 20 ноября того же года. В ноябре 2020 года уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что апелляционный суд в Милане оправдал Маркива. На следующий день он прилетел в Киев.
Одиннадцатого декабря 2020 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Маркива. В России украинцу вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной или политической ненависти. Кого именно – Роккелли или Миронова – не уточняется. Маркиву грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 08:00
Единство русских — вернуть Донбассу Украину
 
РоссияЛюдмила ДенисоваАндреа РоккеллиВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМВД УкраиныПавияИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Психолог объяснил, почему мошенники любят именно вас
03:07Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок
03:00Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков
02:48Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
Лента новостейМолния