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Украинский военный Маркив вернулся на службу в Нацгвардию
Украинский военный Маркив вернулся на службу в Нацгвардию - РИА Новости, 24.05.2021
Украинский военный Маркив вернулся на службу в Нацгвардию
Украинский военный Виталий Маркив, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но затем оправдали, вернулся на службу в Национальную гвардию... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:33
2021-05-24T20:33
2021-05-24T20:33
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людмила денисова
андреа роккелли
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КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Украинский военный Виталий Маркив, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но затем оправдали, вернулся на службу в Национальную гвардию Украины, сообщил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко."Сейчас он (Маркив - ред.) вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, в 2019 году был приговорен итальянским судом к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли под минометным обстрелом в районе села Андреевка погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года была подана 20 ноября того же года. В ноябре 2020 года уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что апелляционный суд в Милане оправдал Маркива. На следующий день он прилетел в Киев.Одиннадцатого декабря 2020 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Маркива. В России украинцу вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной или политической ненависти. Кого именно – Роккелли или Миронова – не уточняется. Маркиву грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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россия, людмила денисова, андреа роккелли, верховная рада украины, владимир зеленский, мвд украины, павия, италия, в мире