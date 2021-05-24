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В Мали сформировали новое правительство
В Мали сформировали новое правительство - РИА Новости, 24.05.2021
В Мали сформировали новое правительство
Новое правительство сформировано в Мали, об этом свидетельствует документ, полученный РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:49
2021-05-24T21:49
бамако
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в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новое правительство сформировано в Мали, об этом свидетельствует документ, полученный РИА Новости.Переходное правительство Мали 14 мая ушло в отставку, временный президент страны Ба Ндау поручил премьер-министру Моктару Уану сформировать новое правительство.Согласно документу, из 25 ведомств военные возглавят министерства обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.
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бамако, мали, в мире

В Мали сформировали новое правительство

21:49 24.05.2021
 
© AP Photo / Baba AhmedУчастники акции протеста в Мали держат плакат с надписью "Беда малийцев. Уступите во имя чести малийцев"
Участники акции протеста в Мали держат плакат с надписью Беда малийцев. Уступите во имя чести малийцев - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Baba Ahmed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новое правительство сформировано в Мали, об этом свидетельствует документ, полученный РИА Новости.
Переходное правительство Мали 14 мая ушло в отставку, временный президент страны Ба Ндау поручил премьер-министру Моктару Уану сформировать новое правительство.
Согласно документу, из 25 ведомств военные возглавят министерства обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения.
Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
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Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.
 
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