https://ria.ru/20210524/mali-1733738105.html

В Мали сформировали новое правительство

В Мали сформировали новое правительство - РИА Новости, 24.05.2021

В Мали сформировали новое правительство

Новое правительство сформировано в Мали, об этом свидетельствует документ, полученный РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T21:49

2021-05-24T21:49

2021-05-24T21:49

бамако

мали

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новое правительство сформировано в Мали, об этом свидетельствует документ, полученный РИА Новости.Переходное правительство Мали 14 мая ушло в отставку, временный президент страны Ба Ндау поручил премьер-министру Моктару Уану сформировать новое правительство.Согласно документу, из 25 ведомств военные возглавят министерства обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.

https://ria.ru/20210116/mirotvorets-1593283509.html

бамако

мали

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