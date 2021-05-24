В Роскосмосе рассказали, во сколько обойдется полет на Луну
15:23 24.05.2021 (обновлено: 17:54 24.05.2021)
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей, рассказал журналистам исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.
Высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году, уточнил он.
"Если говорить про программу сверхтяжа с полезными нагрузками, то есть это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасания, плюс лунный взлетно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка - от тяжелого лунохода до научного оборудования. Эта цифра - 1,7 триллиона (рублей)", - сказал он.
В эту стоимость входит создание самой сверхтяжелой ракеты в 0,8 триллиона рублей.
Также рассматривается "бюджетный" вариант с четырьмя пусками водородной версии ракеты "Ангара-А5В". Отдельными пусками на орбиту выводятся облегченная версия "Орла", которая получила название "Орленок", взлетно-посадочный комплекс для спуска на поверхность Луны, два буксира. "Они сначала попарно стыкуются на орбите Земли, летят к Луне, а дальше там стыкуются "Орленок" и лунный взлетно-посадочный комплекс. Финансовые затраты мы оценили в 0,4 триллиона рублей", - рассказал Блошенко.
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Однако после этой схемы в любом случае придется создавать сверхтяжелую ракету.
В ближайшее время программа будет внесена в правительство для выбора схемы лунной экспедиции и выделения средств.
"Мы эту программу сейчас скомпоновали в юридически выверенный формат подпрограммы и еще раз внесем в правительство. В июне", - сказал он.