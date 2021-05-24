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Наука
https://ria.ru/20210524/luna-1733668023.html
В Роскосмосе рассказали, во сколько обойдется полет на Луну
В Роскосмосе рассказали, во сколько обойдется полет на Луну - РИА Новости, 24.05.2021
В Роскосмосе рассказали, во сколько обойдется полет на Луну
Стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей, рассказал журналистам исполнительный директор по... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:23
2021-05-24T17:54
наука
россия
александр блошенко
земля
луна
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей, рассказал журналистам исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.Высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году, уточнил он.В эту стоимость входит создание самой сверхтяжелой ракеты в 0,8 триллиона рублей.Также рассматривается "бюджетный" вариант с четырьмя пусками водородной версии ракеты "Ангара-А5В". Отдельными пусками на орбиту выводятся облегченная версия "Орла", которая получила название "Орленок", взлетно-посадочный комплекс для спуска на поверхность Луны, два буксира. "Они сначала попарно стыкуются на орбите Земли, летят к Луне, а дальше там стыкуются "Орленок" и лунный взлетно-посадочный комплекс. Финансовые затраты мы оценили в 0,4 триллиона рублей", - рассказал Блошенко.Однако после этой схемы в любом случае придется создавать сверхтяжелую ракету.В ближайшее время программа будет внесена в правительство для выбора схемы лунной экспедиции и выделения средств."Мы эту программу сейчас скомпоновали в юридически выверенный формат подпрограммы и еще раз внесем в правительство. В июне", - сказал он.
https://ria.ru/20210430/polet-1730649856.html
https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html
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россия, александр блошенко, земля, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

В Роскосмосе рассказали, во сколько обойдется полет на Луну

15:23 24.05.2021 (обновлено: 17:54 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна и самолет на закате
Луна и самолет на закате - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей, рассказал журналистам исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.
Высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году, уточнил он.
"Если говорить про программу сверхтяжа с полезными нагрузками, то есть это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасания, плюс лунный взлетно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка - от тяжелого лунохода до научного оборудования. Эта цифра - 1,7 триллиона (рублей)", - сказал он.
В эту стоимость входит создание самой сверхтяжелой ракеты в 0,8 триллиона рублей.
Также рассматривается "бюджетный" вариант с четырьмя пусками водородной версии ракеты "Ангара-А5В". Отдельными пусками на орбиту выводятся облегченная версия "Орла", которая получила название "Орленок", взлетно-посадочный комплекс для спуска на поверхность Луны, два буксира. "Они сначала попарно стыкуются на орбите Земли, летят к Луне, а дальше там стыкуются "Орленок" и лунный взлетно-посадочный комплекс. Финансовые затраты мы оценили в 0,4 триллиона рублей", - рассказал Блошенко.
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Однако после этой схемы в любом случае придется создавать сверхтяжелую ракету.
В ближайшее время программа будет внесена в правительство для выбора схемы лунной экспедиции и выделения средств.
"Мы эту программу сейчас скомпоновали в юридически выверенный формат подпрограммы и еще раз внесем в правительство. В июне", - сказал он.
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