https://ria.ru/20210524/luna-1733668023.html

В Роскосмосе рассказали, во сколько обойдется полет на Луну

В Роскосмосе рассказали, во сколько обойдется полет на Луну - РИА Новости, 24.05.2021

В Роскосмосе рассказали, во сколько обойдется полет на Луну

Стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей, рассказал журналистам исполнительный директор по... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:23

2021-05-24T15:23

2021-05-24T17:54

наука

россия

александр блошенко

земля

луна

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей, рассказал журналистам исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.Высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году, уточнил он.В эту стоимость входит создание самой сверхтяжелой ракеты в 0,8 триллиона рублей.Также рассматривается "бюджетный" вариант с четырьмя пусками водородной версии ракеты "Ангара-А5В". Отдельными пусками на орбиту выводятся облегченная версия "Орла", которая получила название "Орленок", взлетно-посадочный комплекс для спуска на поверхность Луны, два буксира. "Они сначала попарно стыкуются на орбите Земли, летят к Луне, а дальше там стыкуются "Орленок" и лунный взлетно-посадочный комплекс. Финансовые затраты мы оценили в 0,4 триллиона рублей", - рассказал Блошенко.Однако после этой схемы в любом случае придется создавать сверхтяжелую ракету.В ближайшее время программа будет внесена в правительство для выбора схемы лунной экспедиции и выделения средств."Мы эту программу сейчас скомпоновали в юридически выверенный формат подпрограммы и еще раз внесем в правительство. В июне", - сказал он.

https://ria.ru/20210430/polet-1730649856.html

https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html

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россия, александр блошенко, земля, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос