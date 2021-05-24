https://ria.ru/20210524/lukashenko-1733747034.html

Лукашенко выступит с заявлением по инциденту с самолетом Ryanair

Лукашенко выступит с заявлением по инциденту с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

Лукашенко выступит с заявлением по инциденту с самолетом Ryanair

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого" заявил, что глава белорусского государства во вторник обратится с РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T23:56

2021-05-24T23:56

2021-05-24T23:56

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

александр лукашенко

боливия

белоруссия

вильнюс

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого" заявил, что глава белорусского государства во вторник обратится с заявлением по поводу последних событий."Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего", - говорится в сообщении. Иных подробностей там не приводится.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали данную ситуацию.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733649382.html

боливия

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, александр лукашенко, боливия, белоруссия, вильнюс, в мире