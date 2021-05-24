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https://ria.ru/20210524/lukashenko-1733623896.html
Лукашенко подписал закон, ограничивающий работу связи в случае угрозы безопасности
Лукашенко подписал закон, ограничивающий работу связи в случае угрозы безопасности - РИА Новости, 24.05.2021
Лукашенко подписал закон, ограничивающий работу связи в случае угрозы безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который в случае угроз национальной безопасности дает властям право ограничить работу сетей... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:25
2021-05-24T17:22
парламентское собрание союза беларуси и россии
кгб белоруссии
технологии
александр лукашенко
белоруссия
безопасность
в мире
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который в случае угроз национальной безопасности дает властям право ограничить работу сетей электросвязи в республике, сообщил в понедельник Национальный правовой интернет-портал.Согласно его данным, в национальный реестр правовых актов включены поправки в закон "Об электросвязи". Это означает, что документ подписал глава государства. До этого они были приняты обеими палатами белорусского парламента.Как следует из обоснования к закону, в частности, предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временному прекращению их работы).Полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте Белоруссии. Невыполнение местными операторами требований о приостановке или ограничении работы сетей и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства.Закон вступает в силу после его официального опубликования.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии на фоне несанкционированных акций протеста периодически ограничивалась работа интернета, в основном это делалось для воспрепятствования сбору протестующих, однако по мере стабилизации ситуации госорганы перестали это практиковать.
https://ria.ru/20210509/lukashenko-1731539554.html
https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104778.html
https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731395435.html
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кгб белоруссии, технологии, александр лукашенко, белоруссия, безопасность, в мире

Лукашенко подписал закон, ограничивающий работу связи в случае угрозы безопасности

12:25 24.05.2021 (обновлено: 17:22 24.05.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который в случае угроз национальной безопасности дает властям право ограничить работу сетей электросвязи в республике, сообщил в понедельник Национальный правовой интернет-портал.
Согласно его данным, в национальный реестр правовых актов включены поправки в закон "Об электросвязи". Это означает, что документ подписал глава государства. До этого они были приняты обеими палатами белорусского парламента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
9 мая, 09:01
Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае своей смерти
Как следует из обоснования к закону, в частности, предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временному прекращению их работы).
Полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте Белоруссии. Невыполнение местными операторами требований о приостановке или ограничении работы сетей и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 12:27Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Конституция должна соответствовать запросам общества, заявил Лукашенко
Закон вступает в силу после его официального опубликования.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии на фоне несанкционированных акций протеста периодически ограничивалась работа интернета, в основном это делалось для воспрепятствования сбору протестующих, однако по мере стабилизации ситуации госорганы перестали это практиковать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 13:25
"Вы ужаснетесь". Лукашенко анонсировал новые факты по делу о перевороте
 
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