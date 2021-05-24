Lufthansa приостановит полеты над Белоруссией
21:34 24.05.2021 (обновлено: 21:45 24.05.2021)
© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
© AP Photo / Michael Probst
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa объявила, что приостанавливает полеты в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании.
"В связи с динамикой текущей ситуации мы пока приостанавливаем операции в воздушном пространстве Белоруссии", - цитирует документ агентство.
Ранее в пресс-службе авиакомпании заявили РИА Новости, что полеты авиагруппы Lufthansa в Белоруссию в настоящее время проходят без изменений, при этом ведется мониторинг ситуации.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.