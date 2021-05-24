https://ria.ru/20210524/lufthansa-1733736793.html

Lufthansa приостановит полеты над Белоруссией

Lufthansa приостановит полеты над Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021

Lufthansa приостановит полеты над Белоруссией

Авиакомпания Lufthansa объявила, что приостанавливает полеты в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T21:34

2021-05-24T21:34

2021-05-24T21:45

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa объявила, что приостанавливает полеты в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании.Ранее в пресс-службе авиакомпании заявили РИА Новости, что полеты авиагруппы Lufthansa в Белоруссию в настоящее время проходят без изменений, при этом ведется мониторинг ситуации.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/polet-1733701742.html

https://ria.ru/20210524/litva-1733662934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, lufthansa , в мире