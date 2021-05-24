https://ria.ru/20210524/litva-1733657769.html
Правительство Литвы рекомендовало своим гражданам покинуть Белоруссию
Правительство Литвы рекомендовало своим гражданам покинуть Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2021
Правительство Литвы рекомендовало своим гражданам покинуть Белоруссию
МИД Литвы рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию после инцидента с самолетом Ryanair, перенаправленным в Минск. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:44
2021-05-24T14:44
2021-05-24T15:20
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
мид литвы
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в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. МИД Литвы рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию после инцидента с самолетом Ryanair, перенаправленным в Минск."Принимая во внимание инцидент 23 мая, когда пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться, что создало угрозу безопасности и угрозу жизни граждан, министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Республику Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Белоруссии, покинуть страну", - говорится в сообщении на сайте МИД.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/aviaperelety-1733653921.html
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мид литвы, вильнюс, в мире, белоруссия