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В Литве возбудили дело после инцидента с самолетом Ryanair в Минске
В Литве возбудили дело после инцидента с самолетом Ryanair в Минске - РИА Новости, 24.05.2021
В Литве возбудили дело после инцидента с самолетом Ryanair в Минске
Литва возбудила дело об угоне и похищении людей после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске, допросила пилотов по прибытии в Вильнюс, сообщил... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:20
2021-05-24T14:51
эдвард сноуден
эво моралес
белоруссия
сша
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
минск
вильнюс
литва
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Литва возбудила дело об угоне и похищении людей после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске, допросила пилотов по прибытии в Вильнюс, сообщил генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Позела.Издание New York Times со ссылкой на слова комиссара сообщает, что литовская полиция начала расследование угона и похищения людей из-за случившегося в воскресенье авиаинцидента. По его словам, полиция допросила пилотов в воскресенье по прибытии в Литву."Пилоты были приоритетом. Мы хотели услышать их рассказ. Как они видели ситуацию? Что они сделали? Были ли другие планы?" - заявил Позела в интервью изданию.Он рассказал, что шесть человек, которые сели на рейс в Афинах, не прибыли в итоге в Вильнюс. Среди них - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые были задержаны в Белоруссии. Личности еще четверых проверяются полицией Литвы.Он также отметил, что на этой неделе следователи опросят пассажиров рейса. Других деталей комиссар не сообщил.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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эдвард сноуден, эво моралес, белоруссия, сша, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, вильнюс, литва, в мире

В Литве возбудили дело после инцидента с самолетом Ryanair в Минске

14:20 24.05.2021 (обновлено: 14:51 24.05.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Литва возбудила дело об угоне и похищении людей после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске, допросила пилотов по прибытии в Вильнюс, сообщил генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Позела.
Издание New York Times со ссылкой на слова комиссара сообщает, что литовская полиция начала расследование угона и похищения людей из-за случившегося в воскресенье авиаинцидента. По его словам, полиция допросила пилотов в воскресенье по прибытии в Литву.
"Пилоты были приоритетом. Мы хотели услышать их рассказ. Как они видели ситуацию? Что они сделали? Были ли другие планы?" - заявил Позела в интервью изданию.
Он рассказал, что шесть человек, которые сели на рейс в Афинах, не прибыли в итоге в Вильнюс. Среди них - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые были задержаны в Белоруссии. Личности еще четверых проверяются полицией Литвы.

"Что я знаю, так это то, что шесть человек не прибыли в Вильнюс... (Другие подробности) изучаются в рамках уголовного дела", - сообщил Позела.

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Он также отметил, что на этой неделе следователи опросят пассажиров рейса. Других деталей комиссар не сообщил.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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