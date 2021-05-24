https://ria.ru/20210524/litva-1733599099.html

Премьер Литвы назвала воздушное пространство Белоруссии небезопасным

Премьер Литвы назвала воздушное пространство Белоруссии небезопасным - РИА Новости, 24.05.2021

Премьер Литвы назвала воздушное пространство Белоруссии небезопасным

Премьер Литвы Ингрида Шимоните после инцидента с самолетом Ryanair в Минске назвала "небезопасным" воздушное пространство Белоруссии. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:22

2021-05-24T10:22

2021-05-24T10:33

задержание основателя telegram-канала nexta

ингрида шимоните

ryanair

следственный комитет россии (ск рф)

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните после инцидента с самолетом Ryanair в Минске назвала "небезопасным" воздушное пространство Белоруссии."Это акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан ЕС и других стран, представителей гражданского общества Белоруссии, которые ищут убежище от преследований режима, а также международной гражданской авиации ... Воздушное пространство Белоруссии небезопасно для всех", - заявила Шимоните.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html

минск

белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, ингрида шимоните, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире