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Премьер Литвы назвала воздушное пространство Белоруссии небезопасным
Премьер Литвы назвала воздушное пространство Белоруссии небезопасным - РИА Новости, 24.05.2021
Премьер Литвы назвала воздушное пространство Белоруссии небезопасным
Премьер Литвы Ингрида Шимоните после инцидента с самолетом Ryanair в Минске назвала "небезопасным" воздушное пространство Белоруссии. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:22
2021-05-24T10:33
задержание основателя telegram-канала nexta
ингрида шимоните
ryanair
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните после инцидента с самолетом Ryanair в Минске назвала "небезопасным" воздушное пространство Белоруссии."Это акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан ЕС и других стран, представителей гражданского общества Белоруссии, которые ищут убежище от преследований режима, а также международной гражданской авиации ... Воздушное пространство Белоруссии небезопасно для всех", - заявила Шимоните.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ингрида шимоните, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Премьер Литвы назвала воздушное пространство Белоруссии небезопасным

10:22 24.05.2021 (обновлено: 10:33 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИнгрида Шимоните
Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните после инцидента с самолетом Ryanair в Минске назвала "небезопасным" воздушное пространство Белоруссии.
"Это акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан ЕС и других стран, представителей гражданского общества Белоруссии, которые ищут убежище от преследований режима, а также международной гражданской авиации ... Воздушное пространство Белоруссии небезопасно для всех", - заявила Шимоните.
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Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaИнгрида ШимонитеRyanairСледственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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