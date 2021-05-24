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В Пермском крае заключили под стражу лицеиста, напавшего на педагога
В Пермском крае заключили под стражу лицеиста, напавшего на педагога - РИА Новости, 24.05.2021
В Пермском крае заключили под стражу лицеиста, напавшего на педагога
Суд избрал десятикласснику, напавшему на педагога в городе Березники Пермского края, меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия, сообщили... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T07:46
2021-05-24T07:46
нападение школьника на учительницу в пермском крае
пермь
березники
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 24 мая – РИА Новости. Суд избрал десятикласснику, напавшему на педагога в городе Березники Пермского края, меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия, сообщили РИА Новости в городском суде.Ранее краевая полиция сообщила, что 21 мая учащийся лицея № 1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена сначала в хирургический корпус Березниковской больницы, а через несколько часов на вертолёте в краевую клиническую больницу в Перми. Медики характеризовали состояние женщины как тяжелое, стабильное.
пермь
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Глава регионального Минздрава рассказала о раненой учительнице в Березниках
Учительница в Березниках ранена ножом в шею, она в больнице в состоянии средней тяжести, за ней отправлен вертолет для транспортировки в Пермь. Глава регионального минздрава рассказывает детали.
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нападение школьника на учительницу в пермском крае, пермь, березники, пермский край, происшествия

В Пермском крае заключили под стражу лицеиста, напавшего на педагога

07:46 24.05.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Чудакова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле лицея No1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу
Сотрудники полиции возле лицея No1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Татьяна Чудакова
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ПЕРМЬ, 24 мая – РИА Новости. Суд избрал десятикласснику, напавшему на педагога в городе Березники Пермского края, меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия, сообщили РИА Новости в городском суде.
"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия… Было закрытое судебное заседание", — рассказали в суде.
Ранее краевая полиция сообщила, что 21 мая учащийся лицея № 1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена сначала в хирургический корпус Березниковской больницы, а через несколько часов на вертолёте в краевую клиническую больницу в Перми. Медики характеризовали состояние женщины как тяжелое, стабильное.
 
Нападение школьника на учительницу в Пермском краеПермьБерезникиПермский крайПроисшествия
 
 
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