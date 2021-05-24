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В Пермском крае заключили под стражу лицеиста, напавшего на педагога

В Пермском крае заключили под стражу лицеиста, напавшего на педагога - РИА Новости, 24.05.2021

В Пермском крае заключили под стражу лицеиста, напавшего на педагога

Суд избрал десятикласснику, напавшему на педагога в городе Березники Пермского края, меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия, сообщили... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T07:46

2021-05-24T07:46

2021-05-24T07:46

нападение школьника на учительницу в пермском крае

пермь

березники

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 24 мая – РИА Новости. Суд избрал десятикласснику, напавшему на педагога в городе Березники Пермского края, меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия, сообщили РИА Новости в городском суде.Ранее краевая полиция сообщила, что 21 мая учащийся лицея № 1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена сначала в хирургический корпус Березниковской больницы, а через несколько часов на вертолёте в краевую клиническую больницу в Перми. Медики характеризовали состояние женщины как тяжелое, стабильное.

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пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Глава регионального Минздрава рассказала о раненой учительнице в Березниках Учительница в Березниках ранена ножом в шею, она в больнице в состоянии средней тяжести, за ней отправлен вертолет для транспортировки в Пермь. Глава регионального минздрава рассказывает детали. 2021-05-24T07:46 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение школьника на учительницу в пермском крае, пермь, березники, пермский край, происшествия