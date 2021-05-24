https://ria.ru/20210524/lektsiya-1733684368.html
В рамках проекта SputnikPro прошла лекция для студентов из Монголии
В рамках проекта SputnikPro прошла лекция для студентов из Монголии - РИА Новости, 24.05.2021
В рамках проекта SputnikPro прошла лекция для студентов из Монголии
Международное информационное агентство и радио Sputnik в партнёрстве с новостным агентством "Монцамэ" провело онлайн-модуль просветительского проекта SputnikPro РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:30
2021-05-24T16:30
2021-05-24T16:30
радио sputnik
россия
sputnik
монголия
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik в партнёрстве с новостным агентством "Монцамэ" провело онлайн-модуль просветительского проекта SputnikPro для студентов факультета журналистики Монгольского государственного университета образования. В ходе видеомоста советник агентства Олег Дмитриев рассказал, как корректно и объективно освещать тему Covid-19, а также затронул вопросы новой нормы в медиапространстве в эпоху пандемии. Слушатели, в свою очередь, задавали вопросы о журналистике данных, перспективах развития профессии в будущем и новых форматах.Декан факультета журналистики Монгольского государственного университета образования Сухээ Амартувшин поблагодарил Sputnik за онлайн-лекцию и отметил, что тема крайне актуальна для монгольских студентов и будущих журналистов.Главный редактор русской редакции агентства "Монцамэ" Юмсурэйгийн Дэлгэрмаа отметила, что "было особенно интересно узнать об умной инфографике, как об эффективном способе рассказать историю, используя данные, а также о том, как повлияли новости о пандемии на обычных людей"."Монцамэ" – крупнейшее информационное агентство Монголии с головным офисом в Улан-Баторе, основано в 1921 году. Имеет развитую корреспондентскую сеть внутри страны, а также редакционные центры в Москве и Пекине, поставляет новости о внутренней и международной жизни. Официальный сайт работает на пяти языках: монгольском, русском, английском, китайском и японском.Монгольский государственный университет образования – высшее учебное заведение Монголии, основанное в 1951 году. В настоящее время университет насчитывает 12 профильных школ, 13500 студентов и более 500 преподавателей. SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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радио sputnik, россия, sputnik, монголия, общество
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik в партнёрстве с новостным агентством "Монцамэ" провело онлайн-модуль просветительского проекта SputnikPro для студентов факультета журналистики Монгольского государственного университета образования. В ходе видеомоста советник агентства Олег Дмитриев рассказал, как корректно и объективно освещать тему Covid-19, а также затронул вопросы новой нормы в медиапространстве в эпоху пандемии. Слушатели, в свою очередь, задавали вопросы о журналистике данных, перспективах развития профессии в будущем и новых форматах.
"Очень интересно работать с Монголией
. Во-первых, страна мне не чужая, я там был ранее и знаю коллег и из университета, и из агентства "Монцамэ". Это действительно достойные профессионалы. В это сложное время им удается обучать молодых журналистов, и результаты видны. Во-вторых, когда работаешь с монгольскими студентами, видишь, как у них глаза горят. Сегодня горение глаз я не видел из-за онлайн-формата, но, судя по вопросам, студенты очень заинтересованы журналистикой. Связи между Россией
и Монголией нужно восстанавливать и укреплять, и я очень рад, что это делает наш проект SputnikPro", – поделился Олег Дмитриев по итогам мероприятия.
Декан факультета журналистики Монгольского государственного университета образования Сухээ Амартувшин поблагодарил Sputnik за онлайн-лекцию и отметил, что тема крайне актуальна для монгольских студентов и будущих журналистов.
Главный редактор русской редакции агентства "Монцамэ" Юмсурэйгийн Дэлгэрмаа отметила, что "было особенно интересно узнать об умной инфографике, как об эффективном способе рассказать историю, используя данные, а также о том, как повлияли новости о пандемии на обычных людей".
"Монцамэ"
– крупнейшее информационное агентство Монголии с головным офисом в Улан-Баторе
, основано в 1921 году. Имеет развитую корреспондентскую сеть внутри страны, а также редакционные центры в Москве
и Пекине
, поставляет новости о внутренней и международной жизни. Официальный сайт работает на пяти языках: монгольском, русском, английском, китайском и японском.
Монгольский государственный университет образования – высшее учебное заведение Монголии, основанное в 1951 году. В настоящее время университет насчитывает 12 профильных школ, 13500 студентов и более 500 преподавателей.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.