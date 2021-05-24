https://ria.ru/20210524/lavrov-1733624486.html

Лавров заявил о готовности России к военной эскалации в Афганистане

Лавров заявил о готовности России к военной эскалации в Афганистане - РИА Новости, 24.05.2021

Лавров заявил о готовности России к военной эскалации в Афганистане

Ближайшие месяцы могут стать определяющими для Афганистана, ожидается всплеск боевой активности, Россия готова к любому развитию событий, заявил в понедельник... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:27

2021-05-24T12:27

2021-05-24T12:27

россия

сергей лавров

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ближайшие месяцы могут стать определяющими для Афганистана, ожидается всплеск боевой активности, Россия готова к любому развитию событий, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.Он подчеркнул, что "Россия готова к любому развитию событий в Афганистане"."Но, конечно, наш интерес состоит в том, чтобы ситуация там стабилизировалась. С этой целью вместе с другими странами оказываем энергичное содействие процессу национального примирения. В частности, делаем это в рамках расширенной "тройки" с участием России, США, КНР и Пакистана. В дальнейшем имеем в виду активизировать работу Московского формата, куда входят все страны региона и США", - отметил министр в интервью газете "Аргументы и факты".Москва при контактах с талибами прямо выступает против монополизации ими власти в Афганистане, при этом опасения по поводу такого сценария звучат в первую очередь на Западе, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров."В наших контактах прямо говорим представителям движения талибов, что выступаем против монополизации ими власти. Для устойчивого урегулирования необходимо сформировать такое правительство, которое учитывало бы интересы всех этнополитических групп афганского общества", - отметил министр.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210510/voyska-1731623683.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/afganistan-1729228714.html

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россия, сергей лавров, афганистан, талибан, в мире