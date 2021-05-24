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Лавров заявил о готовности России к военной эскалации в Афганистане
Лавров заявил о готовности России к военной эскалации в Афганистане - РИА Новости, 24.05.2021
Лавров заявил о готовности России к военной эскалации в Афганистане
Ближайшие месяцы могут стать определяющими для Афганистана, ожидается всплеск боевой активности, Россия готова к любому развитию событий, заявил в понедельник... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:27
2021-05-24T12:27
россия
сергей лавров
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ближайшие месяцы могут стать определяющими для Афганистана, ожидается всплеск боевой активности, Россия готова к любому развитию событий, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.Он подчеркнул, что "Россия готова к любому развитию событий в Афганистане"."Но, конечно, наш интерес состоит в том, чтобы ситуация там стабилизировалась. С этой целью вместе с другими странами оказываем энергичное содействие процессу национального примирения. В частности, делаем это в рамках расширенной "тройки" с участием России, США, КНР и Пакистана. В дальнейшем имеем в виду активизировать работу Московского формата, куда входят все страны региона и США", - отметил министр в интервью газете "Аргументы и факты".Москва при контактах с талибами прямо выступает против монополизации ими власти в Афганистане, при этом опасения по поводу такого сценария звучат в первую очередь на Западе, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров."В наших контактах прямо говорим представителям движения талибов, что выступаем против монополизации ими власти. Для устойчивого урегулирования необходимо сформировать такое правительство, которое учитывало бы интересы всех этнополитических групп афганского общества", - отметил министр.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210510/voyska-1731623683.html
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россия, сергей лавров, афганистан, талибан, в мире

Лавров заявил о готовности России к военной эскалации в Афганистане

12:27 24.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на просветительском марафоне "Новое знание"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на просветительском марафоне Новое знание - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ближайшие месяцы могут стать определяющими для Афганистана, ожидается всплеск боевой активности, Россия готова к любому развитию событий, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Решающими могут стать ближайшие месяцы. Судя по прогнозам, на них придется очередной всплеск сезонной боевой активности. Многое будет зависеть от готовности противоборствующих афганских сторон вести конструктивный диалог и договариваться по ключевым вопросам будущего государственного устройства", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что "Россия готова к любому развитию событий в Афганистане".
"Но, конечно, наш интерес состоит в том, чтобы ситуация там стабилизировалась. С этой целью вместе с другими странами оказываем энергичное содействие процессу национального примирения. В частности, делаем это в рамках расширенной "тройки" с участием России, США, КНР и Пакистана. В дальнейшем имеем в виду активизировать работу Московского формата, куда входят все страны региона и США", - отметил министр в интервью газете "Аргументы и факты".
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Москва при контактах с талибами прямо выступает против монополизации ими власти в Афганистане, при этом опасения по поводу такого сценария звучат в первую очередь на Западе, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Опасения относительно захвата власти талибами звучат в первую очередь со стороны западных наблюдателей. Однако, во-первых, сами талибы заявляют об отсутствии таких намерений, а во-вторых – существуют афганские политические силы, которые, очевидно, не поддержат приход талибов к власти силовым путем", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
"В наших контактах прямо говорим представителям движения талибов, что выступаем против монополизации ими власти. Для устойчивого урегулирования необходимо сформировать такое правительство, которое учитывало бы интересы всех этнополитических групп афганского общества", - отметил министр.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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