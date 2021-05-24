В Совфеде ответили на сообщения о планах СССР передать Японии часть Курил
12:04 24.05.2021 (обновлено: 16:47 24.05.2021)
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сообщение агентства Киодо о том, что Советский Союз в начале 1970-х был готов передать Японии часть Курильских островов, — это фейк, заявил РИА Новости первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Так он прокомментировал публикацию о том, что Москва хотела добиться подписания мирного договора с Токио на фоне улучшения японо-китайских отношений.
"Это самый разгар холодной войны, речи никакой не было о передаче островов, никаких переговоров не шло", — сказал сенатор.
Он отметил, что в Японии часто пытаются привлечь внимание к теме Курил, в том числе и за счет информационных поводов.
"Пусть почитают нашу конституцию, в соответствии с ней запрещается передавать территорию страны другим государствам", — заключил Джабаров.
Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, но последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Токио прежде всего должен признать итоги Второй мировой, в том числе и то, что Южные Курилы — это территория России.