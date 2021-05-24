https://ria.ru/20210524/kurily-1733619977.html

В Совфеде ответили на сообщения о планах СССР передать Японии часть Курил

В Совфеде ответили на сообщения о планах СССР передать Японии часть Курил - РИА Новости, 24.05.2021

В Совфеде ответили на сообщения о планах СССР передать Японии часть Курил

Сообщение агентства Киодо о том, что Советский Союз в начале 1970-х был готов передать Японии часть Курильских островов, — это фейк, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:04

2021-05-24T12:04

2021-05-24T16:47

россия

владимир джабаров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курильские острова

япония

токио

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сообщение агентства Киодо о том, что Советский Союз в начале 1970-х был готов передать Японии часть Курильских островов, — это фейк, заявил РИА Новости первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации генерал ФСБ Владимир Джабаров.Так он прокомментировал публикацию о том, что Москва хотела добиться подписания мирного договора с Токио на фоне улучшения японо-китайских отношений.Он отметил, что в Японии часто пытаются привлечь внимание к теме Курил, в том числе и за счет информационных поводов. "Пусть почитают нашу конституцию, в соответствии с ней запрещается передавать территорию страны другим государствам", — заключил Джабаров.Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, но последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Токио прежде всего должен признать итоги Второй мировой, в том числе и то, что Южные Курилы — это территория России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/kurily-1730115646.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/yaponiya-1730855472.html

россия

курильские острова

япония

токио

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россия, владимир джабаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курильские острова, япония, токио