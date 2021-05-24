Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/kurily-1733584485.html
Kyodo опубликовало документы о планах СССР передать Японии часть Курил
Kyodo опубликовало документы о планах СССР передать Японии часть Курил - РИА Новости, 24.05.2021
Kyodo опубликовало документы о планах СССР передать Японии часть Курил
В 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио, сообщает агентство Kyodo со ссылкой РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T06:14
2021-05-24T11:16
россия
курильские острова
москва
китай
япония
ссср
сша
цк кпсс
спор вокруг статуса курильских островов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Kyodo опубликовало документы о планах СССР передать Японии часть Курил
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a11f1fa8e7970ce5ab048e31ca99b4fd.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы, попавшие в его распоряжение.Как утверждает агентство, Москва хотела добиться подписания мирного договора с Токио на фоне улучшения японо-китайских отношений. Для этого она была готова передать Хабомаи и Шикотан, но твердо отказывалась принимать претензии на крупные острова Кунашир и Итуруп.Проект мирного договора, предусматривавшего передачу Шикотана и Хабомаи, составили на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 августа 1972 года, пишет Kyodo. Взамен СССР требовал от Японии и дислоцированных там американских войск гарантий ненападения. Кроме того, Москве и Токио запрещалось угрожать друг другу оружием, а также предоставлять другим странам свою территорию для военных действий. Требовалось также, чтобы Япония демилитаризовала острова после передачи, а в будущем обе стороны обязались не выдвигать новых территориальных претензий друг к другу.Однако, добавляет агентство, позиция советского руководства изменилась, когда стало известно, что Токио настаивает на передаче все четырех островов. Поэтому проект так и не представили во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года.Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. Токио претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР в результате войны.В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, но последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Токио прежде всего должен признать итоги Второй мировой, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210501/yaponiya-1730855472.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/kurily-1730115646.html
https://ria.ru/20210427/yaponiya-1730076820.html
россия
курильские острова
москва
китай
япония
ссср
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b13d87ded42a41d8a2d16fb7d0171aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курильские острова, москва, китай, япония, ссср, сша, цк кпсс, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

Kyodo опубликовало документы о планах СССР передать Японии часть Курил

06:14 24.05.2021 (обновлено: 11:16 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы, попавшие в его распоряжение.
Как утверждает агентство, Москва хотела добиться подписания мирного договора с Токио на фоне улучшения японо-китайских отношений. Для этого она была готова передать Хабомаи и Шикотан, но твердо отказывалась принимать претензии на крупные острова Кунашир и Итуруп.
Вид на пролив Советский в Тихом океане, который разделяет Россию и Японию. - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 18:06В мире
Войны не избежать? Японцы оценили идею похоронить Ленина на Курилах
Проект мирного договора, предусматривавшего передачу Шикотана и Хабомаи, составили на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 августа 1972 года, пишет Kyodo. Взамен СССР требовал от Японии и дислоцированных там американских войск гарантий ненападения. Кроме того, Москве и Токио запрещалось угрожать друг другу оружием, а также предоставлять другим странам свою территорию для военных действий. Требовалось также, чтобы Япония демилитаризовала острова после передачи, а в будущем обе стороны обязались не выдвигать новых территориальных претензий друг к другу.
Однако, добавляет агентство, позиция советского руководства изменилась, когда стало известно, что Токио настаивает на передаче все четырех островов. Поэтому проект так и не представили во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года.
Здание МИДа Японии - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 12:09Сказано в эфире
Эксперт объяснил, в чем слабость позиции Японии по Курилам
Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. Токио претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР в результате войны.
В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, но последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Токио прежде всего должен признать итоги Второй мировой, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 06:37
МИД Японии пообещал вести "упорные" переговоры с Россией по Курилам
 
РоссияКурильские островаМоскваКитайЯпонияСССРСШАЦК КПСССпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
Лента новостейМолния