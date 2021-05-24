https://ria.ru/20210524/kurily-1733584485.html

Kyodo опубликовало документы о планах СССР передать Японии часть Курил

Kyodo опубликовало документы о планах СССР передать Японии часть Курил - РИА Новости, 24.05.2021

Kyodo опубликовало документы о планах СССР передать Японии часть Курил

В 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио, сообщает агентство Kyodo со ссылкой РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T06:14

2021-05-24T06:14

2021-05-24T11:16

россия

курильские острова

москва

китай

япония

ссср

сша

цк кпсс

спор вокруг статуса курильских островов

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Kyodo опубликовало документы о планах СССР передать Японии часть Курил

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы, попавшие в его распоряжение.Как утверждает агентство, Москва хотела добиться подписания мирного договора с Токио на фоне улучшения японо-китайских отношений. Для этого она была готова передать Хабомаи и Шикотан, но твердо отказывалась принимать претензии на крупные острова Кунашир и Итуруп.Проект мирного договора, предусматривавшего передачу Шикотана и Хабомаи, составили на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 августа 1972 года, пишет Kyodo. Взамен СССР требовал от Японии и дислоцированных там американских войск гарантий ненападения. Кроме того, Москве и Токио запрещалось угрожать друг другу оружием, а также предоставлять другим странам свою территорию для военных действий. Требовалось также, чтобы Япония демилитаризовала острова после передачи, а в будущем обе стороны обязались не выдвигать новых территориальных претензий друг к другу.Однако, добавляет агентство, позиция советского руководства изменилась, когда стало известно, что Токио настаивает на передаче все четырех островов. Поэтому проект так и не представили во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года.Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. Токио претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР в результате войны.В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, но последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Токио прежде всего должен признать итоги Второй мировой, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/yaponiya-1730855472.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/kurily-1730115646.html

https://ria.ru/20210427/yaponiya-1730076820.html

россия

курильские острова

москва

китай

япония

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