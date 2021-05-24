https://ria.ru/20210524/kurery-1733675543.html

Исследование: доля самозанятых курьеров будет расти

Исследование: доля самозанятых курьеров будет расти - РИА Новости, 24.05.2021

Исследование: доля самозанятых курьеров будет расти

Большинство курьеров в России (51%) трудоустроены как самозанятые, и их доля в ближайшее время будет расти. Интерес к самозанятости обусловлен высокой... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:56

2021-05-24T15:56

2021-05-24T15:56

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155725/56/1557255674_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67bbf4d859972c294762a38fb05bf1f7.jpg

МОСКВА, 24 мая - Медиацентр ЦСР. Большинство курьеров в России (51%) трудоустроены как самозанятые, и их доля в ближайшее время будет расти. Интерес к самозанятости обусловлен высокой удовлетворенностью курьеров от использования данного статуса. Работники этого сегмента отмечают простоту оформления, отчетности и низкую налоговую ставку. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ЦСР и ОНФ о положение дел на рынке курьерских услуг.Кроме того, по результатам исследования, среди тех, кто не использует режим самозанятости, четверть (25%) планирует перейти на него в течение 12 месяцев. Уровень информированности о режиме самозанятости среди курьеров высок (71%), а заинтересованность среди тех, кто недостаточно в нем разбирается, находиться на уровне 47%. Львиная доля (70%) курьеров положительно оценивают режим самозанятости и отмечают простоту оформления (35%), отчетности перед налоговой (26%), а также низкую налоговую ставку (18%).Работа курьером обычно предполагает интенсивный физический труд, поэтому чаще на такую работу соглашаются 62% мужчин и 38% женщин. Деятельность популярна среди молодежи (38% курьеров не старше 24 лет, а средний возраст составляет 29 лет), а к переработкам более склонны мигранты, которые в среднем работают по 57 часов в неделю. Большинство работников данного сегмента (85%) отметили, что компании предоставляют им для работы необходимый инвентарь и спецодежду (54%), возмещают расходы на транспорт (42%) и мобильную связь (28%). Однако были выявлены некоторые социальные гарантии, которых сегодня не хватает. Прежде всего это касается предоставления оплачиваемого отпуска и страхования от несчастных случаев. Повышенная чувствительность к таким нематериальным благам объясняется высокой долей самозанятых в курьерских услугах.В исследовании также отмечается, что самыми популярными видом транспорта у курьеров являются: автомобиль (32%), велосипед (28%) и общественный транспорт (25%). Численность пеших курьеров составила 15%, при этом 61% опрошенных хотели бы осуществлять доставку на автомобиле."Это очень важные и интересные цифры. Структуру занятости на рынке курьерских услуг ранее никто не изучал, поэтому крайне важно понимать, что курьерская деятельность существенно изменила свою природу, в частности, трансформация от дополнительного дохода к основному уже произошла. Именно это отражает полноценность курьерской деятельности с точки зрения занятости на рынке труда", - отметила вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова.Заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький отметил, что ситуация, которая сложилась во время пандемии, стала драйвером роста для увеличения количества самозанятых курьеров, и сформировала высокий спрос на их услуги. "На данный момент сфера курьерской доставки входит в тройку лидеров среди профессий самозанятых, общее число которых уже превысило 2,2 миллиона человек. Конечно, государство и социально ответственный бизнес не могут оставить такое количество людей без социальных гарантий. Данные исследования подтверждают высокую заинтересованность самозанятых граждан в получении социальных льгот. Бизнес проявляет частную инициативу по поддержке самозанятых курьеров предлагая различные форматы социального страхования. Важно отметить, что помимо бизнес-задач, курьеры выполняют важную социальную функцию. Они доставляют лекарства и товары первой необходимости людям, которые в условиях карантина не могут покидать свои дома", - поделился эксперт.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы