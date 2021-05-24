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В США россиянина Крючкова приговорили к отбытому сроку в десять месяцев
В США россиянина Крючкова приговорили к отбытому сроку в десять месяцев - РИА Новости, 25.05.2021
В США россиянина Крючкова приговорили к отбытому сроку в десять месяцев
Признавшийся в кибератаке на Tesla гражданин РФ Егор Крючков приговорен в США к отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-24T21:36
2021-05-24T21:36
2021-05-25T00:00
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Признавшийся в кибератаке на Tesla гражданин РФ Егор Крючков приговорен в США к отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев, передает корреспондент РИА Новости."Я принимаю соглашение о признании вины господином Крючковым и обязательный срок, установленный в нем… - уже отбытый срок, де-факто 10 месяцев", - сказала в ходе оглашения приговора судья окружного суда в Неваде Миранда Ду."Я сожалею о своем решении, я понимаю, что это было плохое решение", - сказал Крючков суду в Неваде через переводчика.По его словам, больше всего он сожалеет о переживаниях, которые причинил своей собственной семье.Кроме того, суд предписал депортировать Крючкова из США и наложил на него штраф в 14,8 тысяч долларов, хотя де-факто ему не придется платить штраф, если у него не найдется таких денег.Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Он был арестован в августе 2020 года после того, как приехал в США по туристической визе в июле. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
https://ria.ru/20210510/kryuchkov-1730675723.html
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илон маск, невада, технологии, в мире, россия, tesla motors, сша