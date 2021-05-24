https://ria.ru/20210524/krym-1733708080.html

Зеленский заявил о краже "двух Крымов"

Зеленский заявил о краже "двух Крымов" - РИА Новости, 24.05.2021

Зеленский заявил о краже "двух Крымов"

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что за последние двадцать лет в стране было незаконно присвоено пять миллионов гектар государственной земли, что,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:22

2021-05-24T18:22

2021-05-24T19:34

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что за последние двадцать лет в стране было незаконно присвоено пять миллионов гектар государственной земли, что, по его словам, можно сравнить с площадью двух полуостровов Крым. Выступление президента на форуме "Украина 30. Земля" опубликовал "Пятый канал". Зеленский считает, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли на Украине создал условия для образования теневого рынка, где земельные участки покупали и продавали незаконно. "За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, которая равна площади двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", — сказал он.Во время выступления Зеленский подписал законопроект, который отменил мораторий. Глава Украины ранее отмечал, что завершение земельной реформы в стране является одним из его приоритетов на посту президента.

https://ria.ru/20210522/ukraina-1733447604.html

республика крым

украина

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владимир зеленский, республика крым, украина, в мире