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Зеленский заявил о краже "двух Крымов"
Зеленский заявил о краже "двух Крымов" - РИА Новости, 24.05.2021
Зеленский заявил о краже "двух Крымов"
Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что за последние двадцать лет в стране было незаконно присвоено пять миллионов гектар государственной земли, что,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:22
2021-05-24T19:34
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что за последние двадцать лет в стране было незаконно присвоено пять миллионов гектар государственной земли, что, по его словам, можно сравнить с площадью двух полуостровов Крым. Выступление президента на форуме "Украина 30. Земля" опубликовал "Пятый канал". Зеленский считает, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли на Украине создал условия для образования теневого рынка, где земельные участки покупали и продавали незаконно. "За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, которая равна площади двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", — сказал он.Во время выступления Зеленский подписал законопроект, который отменил мораторий. Глава Украины ранее отмечал, что завершение земельной реформы в стране является одним из его приоритетов на посту президента.
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владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Зеленский заявил о краже "двух Крымов"

18:22 24.05.2021 (обновлено: 19:34 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что за последние двадцать лет в стране было незаконно присвоено пять миллионов гектар государственной земли, что, по его словам, можно сравнить с площадью двух полуостровов Крым. Выступление президента на форуме "Украина 30. Земля" опубликовал "Пятый канал".
Зеленский считает, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли на Украине создал условия для образования теневого рынка, где земельные участки покупали и продавали незаконно.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 13:33
Украинцев обвинили в "поисках блох" в вышиванке Зеленского
"За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, которая равна площади двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", — сказал он.
Во время выступления Зеленский подписал законопроект, который отменил мораторий.
Глава Украины ранее отмечал, что завершение земельной реформы в стране является одним из его приоритетов на посту президента.
 
Владимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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