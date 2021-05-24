https://ria.ru/20210524/krym-1733645237.html

Глава немецкой делегации назвал санкции в отношении Крыма постыдными

Глава немецкой делегации назвал санкции в отношении Крыма постыдными - РИА Новости, 24.05.2021

Глава немецкой делегации назвал санкции в отношении Крыма постыдными

Глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что ему стыдно за санкции западных стран, введенные в отношении Крыма. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:59

2021-05-24T13:59

2021-05-24T14:07

реакция на санкции

германия

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что ему стыдно за санкции западных стран, введенные в отношении Крыма.Делегация из 25 граждан ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".По его словам, крымчане, в том числе детские спортивные команды, не могут посетить европейские страны, так как им из-за санкционной политики отказывают в получении виз. "Мы ребят с Крыма приглашаем, но это все звучит очень пусто, потому что они просто не могут приехать к нам", - подчеркнул Триппель.Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил немецкую делегацию за посещение Крыма."Мы выражаем слова признательности за то, что вы решили посетить Крым, не боясь никаких санкций. Решили увидеть, как крымчане живут и как развивается Крым. Нам не нужна агитация, нам нужно, чтобы вы увидели, что делается в Крыму, и рассказали у себя на родине", - сказал Фикс на встрече с делегацией в здании крымского парламента.По его словам, иностранцы, приезжающие в Крым, видят, как развивается и преображается полуостров, при этом власти Украины и западных стран, включая США, никак не могут "успокоиться" по поводу выбора крымчан.По итогам встречи в крымском парламенте стороны обменялись сувенирными подарками, кроме того, немецкой делегации подарили флаг Республики Крым.По его словам, многие русскоговорящие немцы мечтают получить двойное гражданство, чтобы легче было ездить в Россию. "Все слушают русские новости и знают точно, что происходит в России. Никто не равнодушен, тем более к Крыму", - рассказал он.

https://ria.ru/20210524/krym-1733641929.html

https://ria.ru/20210412/poklonskaya-1727842154.html

германия

республика крым

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реакция на санкции, германия, республика крым, в мире