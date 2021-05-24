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Глава немецкой делегации назвал санкции в отношении Крыма постыдными
Глава немецкой делегации назвал санкции в отношении Крыма постыдными - РИА Новости, 24.05.2021
Глава немецкой делегации назвал санкции в отношении Крыма постыдными
Глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что ему стыдно за санкции западных стран, введенные в отношении Крыма. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:59
2021-05-24T14:07
реакция на санкции
германия
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что ему стыдно за санкции западных стран, введенные в отношении Крыма.Делегация из 25 граждан ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".По его словам, крымчане, в том числе детские спортивные команды, не могут посетить европейские страны, так как им из-за санкционной политики отказывают в получении виз. "Мы ребят с Крыма приглашаем, но это все звучит очень пусто, потому что они просто не могут приехать к нам", - подчеркнул Триппель.Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил немецкую делегацию за посещение Крыма."Мы выражаем слова признательности за то, что вы решили посетить Крым, не боясь никаких санкций. Решили увидеть, как крымчане живут и как развивается Крым. Нам не нужна агитация, нам нужно, чтобы вы увидели, что делается в Крыму, и рассказали у себя на родине", - сказал Фикс на встрече с делегацией в здании крымского парламента.По его словам, иностранцы, приезжающие в Крым, видят, как развивается и преображается полуостров, при этом власти Украины и западных стран, включая США, никак не могут "успокоиться" по поводу выбора крымчан.По итогам встречи в крымском парламенте стороны обменялись сувенирными подарками, кроме того, немецкой делегации подарили флаг Республики Крым.По его словам, многие русскоговорящие немцы мечтают получить двойное гражданство, чтобы легче было ездить в Россию. "Все слушают русские новости и знают точно, что происходит в России. Никто не равнодушен, тем более к Крыму", - рассказал он.
https://ria.ru/20210524/krym-1733641929.html
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реакция на санкции, германия, республика крым, в мире

Глава немецкой делегации назвал санкции в отношении Крыма постыдными

13:59 24.05.2021 (обновлено: 14:07 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что ему стыдно за санкции западных стран, введенные в отношении Крыма.
Делегация из 25 граждан ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".
"Стыдно за Европу. Это двойные непонятные стандарты", - сказал журналистам Триппель.
По его словам, крымчане, в том числе детские спортивные команды, не могут посетить европейские страны, так как им из-за санкционной политики отказывают в получении виз. "Мы ребят с Крыма приглашаем, но это все звучит очень пусто, потому что они просто не могут приехать к нам", - подчеркнул Триппель.
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Глава немецкой делегации рассказал о впечатлениях от поездки в Крым
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил немецкую делегацию за посещение Крыма.
"Мы выражаем слова признательности за то, что вы решили посетить Крым, не боясь никаких санкций. Решили увидеть, как крымчане живут и как развивается Крым. Нам не нужна агитация, нам нужно, чтобы вы увидели, что делается в Крыму, и рассказали у себя на родине", - сказал Фикс на встрече с делегацией в здании крымского парламента.
По его словам, иностранцы, приезжающие в Крым, видят, как развивается и преображается полуостров, при этом власти Украины и западных стран, включая США, никак не могут "успокоиться" по поводу выбора крымчан.
По итогам встречи в крымском парламенте стороны обменялись сувенирными подарками, кроме того, немецкой делегации подарили флаг Республики Крым.
"Крымский флаг я повешу у себя дома", - сказал журналистам глава делегации Виктор Триппель.
По его словам, многие русскоговорящие немцы мечтают получить двойное гражданство, чтобы легче было ездить в Россию. "Все слушают русские новости и знают точно, что происходит в России. Никто не равнодушен, тем более к Крыму", - рассказал он.
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