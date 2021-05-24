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Глава немецкой делегации рассказал о впечатлениях от поездки в Крым
Глава немецкой делегации рассказал о впечатлениях от поездки в Крым - РИА Новости, 24.05.2021
Глава немецкой делегации рассказал о впечатлениях от поездки в Крым
Жители Германии очень хотят попасть в Крым, чтобы увидеть прогресс в развитии полуострова, заявил глава немецкой делегации Виктор Триппель. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:46
2021-05-24T16:08
россия
германия
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Жители Германии очень хотят попасть в Крым, чтобы увидеть прогресс в развитии полуострова, заявил глава немецкой делегации Виктор Триппель.Двадцать второго мая 25 граждан ФРГ приехали в российский регион в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".Он уточнил, что уже не в первый раз привозит немецких туристов на полуостров, подчеркнув, что это безопасный регион."У вас новый аэропорт, дороги отличные и становятся все лучше. Реально видно, что развитие налицо", — добавил руководитель делегации.Он особенно выделил "новый автобан" — трассу "Таврида", назвав ее "просто сказкой". Также Триппель отметил, что уже купил билет на поезд в Краснодарский край, так как "очень хочет" посмотреть Крымский мост.Санкции, которые страны ЕС ввели против Крыма, Триппель назвал "двойными непонятными стандартами", которые вызывают чувство стыда за Европу.В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил за мужество немецкую делегацию, приехавшую на полуостров, несмотря на ограничения. По его словам, иностранцы, приезжающие в Крым, видят, как развивается и преображается полуостров.
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россия, германия, республика крым, общество

Глава немецкой делегации рассказал о впечатлениях от поездки в Крым

13:46 24.05.2021 (обновлено: 16:08 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСуда во главе с фрегатом "Херсонес" во время торжественного выхода из Севастопольской бухты
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© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Жители Германии очень хотят попасть в Крым, чтобы увидеть прогресс в развитии полуострова, заявил глава немецкой делегации Виктор Триппель.
Двадцать второго мая 25 граждан ФРГ приехали в российский регион в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".

"Наша дружба будет продолжаться. Мы от всего сердца ездим к вам в гости. Я никого (из участников поездки. — Прим. ред.) не уговаривал, никому деньги не давал. Люди сами приехали — и еще приедут. Все очень хотят попасть в Крым, посмотреть своими глазами, как у вас все здесь замечательно", — сказал Триппель на встрече в крымском парламенте.

Он уточнил, что уже не в первый раз привозит немецких туристов на полуостров, подчеркнув, что это безопасный регион.
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"У вас новый аэропорт, дороги отличные и становятся все лучше. Реально видно, что развитие налицо", — добавил руководитель делегации.
Он особенно выделил "новый автобан" — трассу "Таврида", назвав ее "просто сказкой". Также Триппель отметил, что уже купил билет на поезд в Краснодарский край, так как "очень хочет" посмотреть Крымский мост.
Санкции, которые страны ЕС ввели против Крыма, Триппель назвал "двойными непонятными стандартами", которые вызывают чувство стыда за Европу.
В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил за мужество немецкую делегацию, приехавшую на полуостров, несмотря на ограничения. По его словам, иностранцы, приезжающие в Крым, видят, как развивается и преображается полуостров.
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