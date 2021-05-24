https://ria.ru/20210524/krasnodar-1733743287.html

В Краснодарском крае рассказали о планах на ПМЭФ

В Краснодарском крае рассказали о планах на ПМЭФ - РИА Новости, 24.05.2021

В Краснодарском крае рассказали о планах на ПМЭФ

Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения в сфере курортов на сумму более 70 миллиардов РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T22:46

2021-05-24T22:46

2021-05-24T22:46

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

петербургский международный экономический форум (фонд)

новороссийск

краснодарский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155619/81/1556198138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7ac2f8d736f17cde445171f83fca870.jpg

КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения в сфере курортов на сумму более 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении администрации региона."В рамках ПМЭФ-2021 регион планирует заключить соглашение о строительстве отелей "Хилтон" в Анапе к 2024 году. Всего на форуме в Санкт-Петербурге ожидаются подписания инвестсоглашений в курортной отрасли на сумму порядка 70 миллиардов рублей", - отмечает ведомство.Как сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев, Краснодарский край является лидером в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций."В санаторно-курортной отрасли отмечается рост на протяжении последних лет, мы видим устойчивую тенденцию для развития внутреннего туризма. Большой интерес регион вызывает у сетевых отелей, в том числе – у мировых брендов. Сейчас в крае их работают порядка 40, и уровень сервиса вокруг этих отелей растет – конкуренция с мировыми гигантами заставляет представителей бизнеса развиваться, предлагать более высокое качество отдыха, – сказал глава края.По данным краевых властей, в краевом министерстве курортов сейчас на сопровождении находятся 22 соглашения с объемом инвестиций 29,1 миллиарда рублей. "В 2021 году подписано соглашение о реализации крупного объекта в Сочи на сумму 7,3 миллиарда рублей. В рамках этих проектов строятся крупные гостиничные комплексы, в том числе под брендом международного гостиничного оператора AccorHotels. Подавляющее большинство гостиничных комплексов, реализуемых в рамках инвестиционных соглашений, приходятся на категорию "3-5 звезд", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Александра Руппеля.Он также отметил, что в рамках реализации инвестпроектов в текущем году в Анапе открылись два новых гостиничных комплекса. До конца года еще два объекта появятся в Туапсинском районе и Новороссийске. "В этом году по поручению губернатора мы ведем разработку инвестиционной концепции региона, одним из ее направлений как раз станет санаторно-курортная сфера. Мы анализируем опыт других регионов России и крупных мировых туристических центров, к этой работе привлечены эксперты, научное и бизнес-сообщество. По итогу мы получим конкретную дорожную карту по улучшению инвестиционного климата Краснодарского края, что выведет регион на новый уровень развития", – уточнил Руппель.

https://ria.ru/20210520/pmef-2021-1733119355.html

https://ria.ru/20210520/pmef-1733122665.html

россия

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вениамин кондратьев, петербургский международный экономический форум (фонд), новороссийск, краснодарский край, экономика