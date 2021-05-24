Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20210524/krasnodar-1733743287.html
В Краснодарском крае рассказали о планах на ПМЭФ
В Краснодарском крае рассказали о планах на ПМЭФ - РИА Новости, 24.05.2021
В Краснодарском крае рассказали о планах на ПМЭФ
Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения в сфере курортов на сумму более 70 миллиардов РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T22:46
2021-05-24T22:46
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
петербургский международный экономический форум (фонд)
новороссийск
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155619/81/1556198138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7ac2f8d736f17cde445171f83fca870.jpg
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения в сфере курортов на сумму более 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении администрации региона."В рамках ПМЭФ-2021 регион планирует заключить соглашение о строительстве отелей "Хилтон" в Анапе к 2024 году. Всего на форуме в Санкт-Петербурге ожидаются подписания инвестсоглашений в курортной отрасли на сумму порядка 70 миллиардов рублей", - отмечает ведомство.Как сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев, Краснодарский край является лидером в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций."В санаторно-курортной отрасли отмечается рост на протяжении последних лет, мы видим устойчивую тенденцию для развития внутреннего туризма. Большой интерес регион вызывает у сетевых отелей, в том числе – у мировых брендов. Сейчас в крае их работают порядка 40, и уровень сервиса вокруг этих отелей растет – конкуренция с мировыми гигантами заставляет представителей бизнеса развиваться, предлагать более высокое качество отдыха, – сказал глава края.По данным краевых властей, в краевом министерстве курортов сейчас на сопровождении находятся 22 соглашения с объемом инвестиций 29,1 миллиарда рублей. "В 2021 году подписано соглашение о реализации крупного объекта в Сочи на сумму 7,3 миллиарда рублей. В рамках этих проектов строятся крупные гостиничные комплексы, в том числе под брендом международного гостиничного оператора AccorHotels. Подавляющее большинство гостиничных комплексов, реализуемых в рамках инвестиционных соглашений, приходятся на категорию "3-5 звезд", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Александра Руппеля.Он также отметил, что в рамках реализации инвестпроектов в текущем году в Анапе открылись два новых гостиничных комплекса. До конца года еще два объекта появятся в Туапсинском районе и Новороссийске. "В этом году по поручению губернатора мы ведем разработку инвестиционной концепции региона, одним из ее направлений как раз станет санаторно-курортная сфера. Мы анализируем опыт других регионов России и крупных мировых туристических центров, к этой работе привлечены эксперты, научное и бизнес-сообщество. По итогу мы получим конкретную дорожную карту по улучшению инвестиционного климата Краснодарского края, что выведет регион на новый уровень развития", – уточнил Руппель.
https://ria.ru/20210520/pmef-2021-1733119355.html
https://ria.ru/20210520/pmef-1733122665.html
россия
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155619/81/1556198138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e36f4bf3f12546f1dc45221a2805672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вениамин кондратьев, петербургский международный экономический форум (фонд), новороссийск, краснодарский край, экономика

В Краснодарском крае рассказали о планах на ПМЭФ

22:46 24.05.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения в сфере курортов на сумму более 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении администрации региона.
"В рамках ПМЭФ-2021 регион планирует заключить соглашение о строительстве отелей "Хилтон" в Анапе к 2024 году. Всего на форуме в Санкт-Петербурге ожидаются подписания инвестсоглашений в курортной отрасли на сумму порядка 70 миллиардов рублей", - отмечает ведомство.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:14
Путин лично примет участие в ПМЭФ-2021
Как сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев, Краснодарский край является лидером в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций.
"В санаторно-курортной отрасли отмечается рост на протяжении последних лет, мы видим устойчивую тенденцию для развития внутреннего туризма. Большой интерес регион вызывает у сетевых отелей, в том числе – у мировых брендов. Сейчас в крае их работают порядка 40, и уровень сервиса вокруг этих отелей растет – конкуренция с мировыми гигантами заставляет представителей бизнеса развиваться, предлагать более высокое качество отдыха, – сказал глава края.
Пункт тестирования на коронавирус персонала и участников ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:26
Эмир Катара и канцлер Австрии примут участие в ПМЭФ, заявил Песков
По данным краевых властей, в краевом министерстве курортов сейчас на сопровождении находятся 22 соглашения с объемом инвестиций 29,1 миллиарда рублей. "В 2021 году подписано соглашение о реализации крупного объекта в Сочи на сумму 7,3 миллиарда рублей. В рамках этих проектов строятся крупные гостиничные комплексы, в том числе под брендом международного гостиничного оператора AccorHotels. Подавляющее большинство гостиничных комплексов, реализуемых в рамках инвестиционных соглашений, приходятся на категорию "3-5 звезд", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Александра Руппеля.
Он также отметил, что в рамках реализации инвестпроектов в текущем году в Анапе открылись два новых гостиничных комплекса. До конца года еще два объекта появятся в Туапсинском районе и Новороссийске. "В этом году по поручению губернатора мы ведем разработку инвестиционной концепции региона, одним из ее направлений как раз станет санаторно-курортная сфера. Мы анализируем опыт других регионов России и крупных мировых туристических центров, к этой работе привлечены эксперты, научное и бизнес-сообщество. По итогу мы получим конкретную дорожную карту по улучшению инвестиционного климата Краснодарского края, что выведет регион на новый уровень развития", – уточнил Руппель.
 
Краснодарский крайРоссияВениамин КондратьевПетербургский международный экономический форум (фонд)НовороссийскКраснодарский крайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
Лента новостейМолния