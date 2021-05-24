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Наука
https://ria.ru/20210524/kosmos-1733671648.html
В Самаре создадут Центр экспериментов в космосе
В Самаре создадут Центр экспериментов в космосе - РИА Новости, 24.05.2021
В Самаре создадут Центр экспериментов в космосе
Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе будут созданы на базе Самарского национального исследовательского университета, сообщает в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:39
2021-05-24T15:39
наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
самарский национальный исследовательский университет
космос - риа наука
самара
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САМАРА, 24 мая – РИА Новости. Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе будут созданы на базе Самарского национального исследовательского университета, сообщает в понедельник пресс-служба вуза."Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева как активный участник научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" создаст в Самаре два центра - центр коммерческой космонавтики и центр экспериментов в космосе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, проекты планируется реализовать на площадке вуза при поддержке "Роскосмоса", в ближайшее время госкорпорация и Самарский университет разработают дорожную карту.По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александра Блошенко, которого цитирует пресс-служба, Центр коммерческой космонавтики смог бы взять на себя работу с отечественными частными компаниями, работающими в космической отрасли."Необходима структура, которая проводила бы сертифицированные испытания, например, сверхлегких и легких ракет-носителей и наноспутников, проводила бы необходимые экспертизы и расчеты траекторий полета и решала бы множество других задач в этой области. Сейчас частные заказчики обращаются по всем этим поводам в "Роскосмос", - сказано в релизе.Предполагается, что центр коммерческой космонавтики сможет предоставлять заказчикам такие услуги, как разработка специального программного обеспечения для космической техники, проведение испытаний, конструкторско-технологические работы, услуги приема и обработки геоданных."Второй проект – это центр экспериментов в космосе. Университет готов принимать самые различные, пусть даже кажущиеся на первый взгляд безумными, идеи, связанные с экспериментами в космосе — это будет своего рода "воронка идей и проектов". Наши специалисты проанализируют поступившие идеи, проведут экспертизу, те проекты и эксперименты, которые можно реализовать и получить какие-то результаты, будут предлагаться "Роскосмосу", - цитирует пресс-служба ректора вуза Владимира Богатырева.
https://ria.ru/20210518/samarskiy_universitet-1732759467.html
https://na.ria.ru/20210406/samarskiy-universitet-1727074893.html
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, самарский национальный исследовательский университет, космос - риа наука, самара

В Самаре создадут Центр экспериментов в космосе

15:39 24.05.2021
 
© Фото : Самарский университетВизит делегации Роскосмоса в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Визит делегации Роскосмоса в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Самарский университет
Читать ria.ru в
САМАРА, 24 мая – РИА Новости. Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе будут созданы на базе Самарского национального исследовательского университета, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.
"Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева как активный участник научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" создаст в Самаре два центра - центр коммерческой космонавтики и центр экспериментов в космосе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, проекты планируется реализовать на площадке вуза при поддержке "Роскосмоса", в ближайшее время госкорпорация и Самарский университет разработают дорожную карту.
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По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александра Блошенко, которого цитирует пресс-служба, Центр коммерческой космонавтики смог бы взять на себя работу с отечественными частными компаниями, работающими в космической отрасли.
"Необходима структура, которая проводила бы сертифицированные испытания, например, сверхлегких и легких ракет-носителей и наноспутников, проводила бы необходимые экспертизы и расчеты траекторий полета и решала бы множество других задач в этой области. Сейчас частные заказчики обращаются по всем этим поводам в "Роскосмос", - сказано в релизе.
Предполагается, что центр коммерческой космонавтики сможет предоставлять заказчикам такие услуги, как разработка специального программного обеспечения для космической техники, проведение испытаний, конструкторско-технологические работы, услуги приема и обработки геоданных.
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"Второй проект – это центр экспериментов в космосе. Университет готов принимать самые различные, пусть даже кажущиеся на первый взгляд безумными, идеи, связанные с экспериментами в космосе — это будет своего рода "воронка идей и проектов". Наши специалисты проанализируют поступившие идеи, проведут экспертизу, те проекты и эксперименты, которые можно реализовать и получить какие-то результаты, будут предлагаться "Роскосмосу", - цитирует пресс-служба ректора вуза Владимира Богатырева.
 
НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСамарский национальный исследовательский университетКосмос - РИА НаукаСамара
 
 
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