https://ria.ru/20210524/kosmos-1733671648.html

В Самаре создадут Центр экспериментов в космосе

В Самаре создадут Центр экспериментов в космосе - РИА Новости, 24.05.2021

В Самаре создадут Центр экспериментов в космосе

Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе будут созданы на базе Самарского национального исследовательского университета, сообщает в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:39

2021-05-24T15:39

2021-05-24T15:39

наука

самарский университет

университетская наука

навигатор абитуриента

самарский национальный исследовательский университет

космос - риа наука

самара

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САМАРА, 24 мая – РИА Новости. Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе будут созданы на базе Самарского национального исследовательского университета, сообщает в понедельник пресс-служба вуза."Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева как активный участник научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" создаст в Самаре два центра - центр коммерческой космонавтики и центр экспериментов в космосе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, проекты планируется реализовать на площадке вуза при поддержке "Роскосмоса", в ближайшее время госкорпорация и Самарский университет разработают дорожную карту.По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александра Блошенко, которого цитирует пресс-служба, Центр коммерческой космонавтики смог бы взять на себя работу с отечественными частными компаниями, работающими в космической отрасли."Необходима структура, которая проводила бы сертифицированные испытания, например, сверхлегких и легких ракет-носителей и наноспутников, проводила бы необходимые экспертизы и расчеты траекторий полета и решала бы множество других задач в этой области. Сейчас частные заказчики обращаются по всем этим поводам в "Роскосмос", - сказано в релизе.Предполагается, что центр коммерческой космонавтики сможет предоставлять заказчикам такие услуги, как разработка специального программного обеспечения для космической техники, проведение испытаний, конструкторско-технологические работы, услуги приема и обработки геоданных."Второй проект – это центр экспериментов в космосе. Университет готов принимать самые различные, пусть даже кажущиеся на первый взгляд безумными, идеи, связанные с экспериментами в космосе — это будет своего рода "воронка идей и проектов". Наши специалисты проанализируют поступившие идеи, проведут экспертизу, те проекты и эксперименты, которые можно реализовать и получить какие-то результаты, будут предлагаться "Роскосмосу", - цитирует пресс-служба ректора вуза Владимира Богатырева.

https://ria.ru/20210518/samarskiy_universitet-1732759467.html

https://na.ria.ru/20210406/samarskiy-universitet-1727074893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, самарский национальный исследовательский университет, космос - риа наука, самара