Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/kosmos-1733641467.html
"Роскосмос" оценил, сколько космического мусора ежегодно падает на Землю
"Роскосмос" оценил, сколько космического мусора ежегодно падает на Землю - РИА Новости, 24.05.2021
"Роскосмос" оценил, сколько космического мусора ежегодно падает на Землю
"Роскосмос" подсчитал количество космического мусора в космосе - оказалось, ежегодно на Землю падает до 150 тонн, следует из материалов "Роскосмоса" и головного РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:45
2021-05-24T13:45
земля
космос - риа наука
роскосмос
сколково
цниимаш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_78416579586908faf89115dc44daf3fd.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Роскосмос" подсчитал количество космического мусора в космосе - оказалось, ежегодно на Землю падает до 150 тонн, следует из материалов "Роскосмоса" и головного научного института госкорпорации ЦНИИмаш, представленных в "Сколково"."Девять тысяч двести тонн космического мусора на орбитах", - говорится в материалах.Ежегодно на Землю падает около 100 крупных фрагментов мусора суммарной массой до 150 тонн.Также в материалах говорится, что вокруг Земли вращается 25 тысяч фрагментов размером более 10 сантиметров, 900 тысяч - размером 1-10 сантиметров и 128 миллионов размером от 1 миллиметра до 1 сантиметра."Скорость движения фрагментов мусора в 20 раз быстрее скорости звука", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html
https://ria.ru/20210501/kosmos-1730856341.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_9cc50ecb002df8536f66535ec52ac558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, космос - риа наука, роскосмос, сколково, цниимаш

"Роскосмос" оценил, сколько космического мусора ежегодно падает на Землю

13:45 24.05.2021
 
© Depositphotos / Petrovich99Космический мусор на околоземной орбите
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Depositphotos / Petrovich99
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Роскосмос" подсчитал количество космического мусора в космосе - оказалось, ежегодно на Землю падает до 150 тонн, следует из материалов "Роскосмоса" и головного научного института госкорпорации ЦНИИмаш, представленных в "Сколково".
"Девять тысяч двести тонн космического мусора на орбитах", - говорится в материалах.
Магнитное поле Земли - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 12:07
На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю
Ежегодно на Землю падает около 100 крупных фрагментов мусора суммарной массой до 150 тонн.
Также в материалах говорится, что вокруг Земли вращается 25 тысяч фрагментов размером более 10 сантиметров, 900 тысяч - размером 1-10 сантиметров и 128 миллионов размером от 1 миллиметра до 1 сантиметра.
"Скорость движения фрагментов мусора в 20 раз быстрее скорости звука", - говорится в материалах.
Космический спутник Земли. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 18:19
Эксперт оценил слова американского генерала о войне с Россией в космосе
 
ЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосСколковоЦНИИМАШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
Лента новостейМолния