https://ria.ru/20210524/kosmos-1733641467.html

"Роскосмос" оценил, сколько космического мусора ежегодно падает на Землю

"Роскосмос" оценил, сколько космического мусора ежегодно падает на Землю - РИА Новости, 24.05.2021

"Роскосмос" оценил, сколько космического мусора ежегодно падает на Землю

"Роскосмос" подсчитал количество космического мусора в космосе - оказалось, ежегодно на Землю падает до 150 тонн, следует из материалов "Роскосмоса" и головного РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:45

2021-05-24T13:45

2021-05-24T13:45

земля

космос - риа наука

роскосмос

сколково

цниимаш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_78416579586908faf89115dc44daf3fd.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Роскосмос" подсчитал количество космического мусора в космосе - оказалось, ежегодно на Землю падает до 150 тонн, следует из материалов "Роскосмоса" и головного научного института госкорпорации ЦНИИмаш, представленных в "Сколково"."Девять тысяч двести тонн космического мусора на орбитах", - говорится в материалах.Ежегодно на Землю падает около 100 крупных фрагментов мусора суммарной массой до 150 тонн.Также в материалах говорится, что вокруг Земли вращается 25 тысяч фрагментов размером более 10 сантиметров, 900 тысяч - размером 1-10 сантиметров и 128 миллионов размером от 1 миллиметра до 1 сантиметра."Скорость движения фрагментов мусора в 20 раз быстрее скорости звука", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html

https://ria.ru/20210501/kosmos-1730856341.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, роскосмос, сколково, цниимаш