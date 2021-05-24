https://ria.ru/20210524/kosmos-1733641467.html
"Роскосмос" оценил, сколько космического мусора ежегодно падает на Землю
"Роскосмос" оценил, сколько космического мусора ежегодно падает на Землю - РИА Новости, 24.05.2021
"Роскосмос" оценил, сколько космического мусора ежегодно падает на Землю
"Роскосмос" подсчитал количество космического мусора в космосе - оказалось, ежегодно на Землю падает до 150 тонн, следует из материалов "Роскосмоса" и головного РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:45
2021-05-24T13:45
2021-05-24T13:45
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Роскосмос" подсчитал количество космического мусора в космосе - оказалось, ежегодно на Землю падает до 150 тонн, следует из материалов "Роскосмоса" и головного научного института госкорпорации ЦНИИмаш, представленных в "Сколково"."Девять тысяч двести тонн космического мусора на орбитах", - говорится в материалах.Ежегодно на Землю падает около 100 крупных фрагментов мусора суммарной массой до 150 тонн.Также в материалах говорится, что вокруг Земли вращается 25 тысяч фрагментов размером более 10 сантиметров, 900 тысяч - размером 1-10 сантиметров и 128 миллионов размером от 1 миллиметра до 1 сантиметра."Скорость движения фрагментов мусора в 20 раз быстрее скорости звука", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html
https://ria.ru/20210501/kosmos-1730856341.html
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