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На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю
На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю - РИА Новости, 24.05.2021
На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю
Следующей технологией, которая после отработки в космосе будет адаптирована для использования на Земле, может стать лазерная связь, сообщил российский космонавт РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:07
2021-05-24T17:52
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Следующей технологией, которая после отработки в космосе будет адаптирована для использования на Земле, может стать лазерная связь, сообщил российский космонавт Петр Дубров."Например, отработанная недавно технология лазерной связи в условиях космоса также может быть потом задействована на Земле", — сказал он на конференции Startup Village, в которой принял участие онлайн с борта МКС.По его словам, это может повысить качество и надежность связи.Еще одной технологией с аналогичной перспективой могут стать различные методики восстановления человека после сложных травм и болезней, считает космонавт. Дубров уверен, что состояние человека после нескольких месяцев невесомости сравнимо с последствиями травмирования.
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земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю

12:07 24.05.2021 (обновлено: 17:52 24.05.2021)
 
© Depositphotos / AndreusМагнитное поле Земли
Магнитное поле Земли - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Depositphotos / Andreus
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Следующей технологией, которая после отработки в космосе будет адаптирована для использования на Земле, может стать лазерная связь, сообщил российский космонавт Петр Дубров.
"Например, отработанная недавно технология лазерной связи в условиях космоса также может быть потом задействована на Земле", — сказал он на конференции Startup Village, в которой принял участие онлайн с борта МКС.
Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 17:58Наука
Космонавт нашел утечку в скафандре перед выходом в открытый космос
По его словам, это может повысить качество и надежность связи.
Еще одной технологией с аналогичной перспективой могут стать различные методики восстановления человека после сложных травм и болезней, считает космонавт. Дубров уверен, что состояние человека после нескольких месяцев невесомости сравнимо с последствиями травмирования.
 
ЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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