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На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю
На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю - РИА Новости, 24.05.2021
На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю
Следующей технологией, которая после отработки в космосе будет адаптирована для использования на Земле, может стать лазерная связь, сообщил российский космонавт РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:07
2021-05-24T12:07
2021-05-24T17:52
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Следующей технологией, которая после отработки в космосе будет адаптирована для использования на Земле, может стать лазерная связь, сообщил российский космонавт Петр Дубров."Например, отработанная недавно технология лазерной связи в условиях космоса также может быть потом задействована на Земле", — сказал он на конференции Startup Village, в которой принял участие онлайн с борта МКС.По его словам, это может повысить качество и надежность связи.Еще одной технологией с аналогичной перспективой могут стать различные методики восстановления человека после сложных травм и болезней, считает космонавт. Дубров уверен, что состояние человека после нескольких месяцев невесомости сравнимо с последствиями травмирования.
https://ria.ru/20210519/utechka-1733008905.html
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РИА Новости
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земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука