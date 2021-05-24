https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html

На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю

На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю - РИА Новости, 24.05.2021

На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю

Следующей технологией, которая после отработки в космосе будет адаптирована для использования на Земле, может стать лазерная связь, сообщил российский космонавт РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:07

2021-05-24T12:07

2021-05-24T17:52

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Следующей технологией, которая после отработки в космосе будет адаптирована для использования на Земле, может стать лазерная связь, сообщил российский космонавт Петр Дубров."Например, отработанная недавно технология лазерной связи в условиях космоса также может быть потом задействована на Земле", — сказал он на конференции Startup Village, в которой принял участие онлайн с борта МКС.По его словам, это может повысить качество и надежность связи.Еще одной технологией с аналогичной перспективой могут стать различные методики восстановления человека после сложных травм и болезней, считает космонавт. Дубров уверен, что состояние человека после нескольких месяцев невесомости сравнимо с последствиями травмирования.

https://ria.ru/20210519/utechka-1733008905.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука