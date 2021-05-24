https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733648615.html

Эпидемиолог рассказала, когда в России снизится заболеваемость COVID-19

Эпидемиолог рассказала, когда в России снизится заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021

Эпидемиолог рассказала, когда в России снизится заболеваемость COVID-19

Россия находится на стадии снижения заболеваемости коронавирусом, колебания суточной заболеваемости – это проявления эпидпроцесса, снижение заболеваемости... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:09

2021-05-24T14:09

2021-05-24T14:09

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия находится на стадии снижения заболеваемости коронавирусом, колебания суточной заболеваемости – это проявления эпидпроцесса, снижение заболеваемости возможно летом, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Россия сейчас находится на стадии снижения заболеваемости, она более-менее стабильна, а колебания в ту или иную сторону – это как раз законное проявление эпидпроцесса",- сказал Горелов журналистам.Он отметил, что летом заболеваемость всегда снижается. Если население будет продолжать соблюдать меры профилактики и прививаться, то подъема не будет, уверен эксперт."Будем надеяться, что летом будет облегчение, но через ноль вряд ли мы с вами пройдем, потому что темпы вакцинации пока еще оставляют желать лучшего",- подчеркнул Горелов.

https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733644602.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество