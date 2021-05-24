"Кошачий" коронавирус для котов опаснее, чем COVID-19, заявил эксперт
13:08 24.05.2021 (обновлено: 13:14 24.05.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Инфекционный перитонит (Feline Infectious Peritonitis, FIP), который относится к коронавирусным инфекциям, более опасен для кошек, чем COVID-19, и ветеринары ждут вакцины для борьбы с этим заболеванием, сообщила ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.
"Сейчас разработана вакцина от коронавирусной инфекции для кошачьих, она тестируется на пушных животных. Для кошек мы очень ждем немножко другой модификации (по сравнению с вакциной против COVID-19 для животных – ред.). У кошек есть своя коронавирусная инфекция, которая известна за много лет до "человеческой" инфекции COVID-19 и является смертельной... Мы надеемся, что исследования пойдут дальше, и будет разработана вакцина против FIP", - сказала она журналистам.
При этом, по оценке Кондратьевой, пандемия COVID-19 негативно сказалась на домашних животных не только потому, что они могли заразиться от хозяев, но и в связи с тем, что некоторые из них отказывались от питомцев из опасения заразиться от них. "Сейчас доказано только то, что кот может заразиться (коронавирусом) от человека, обратной передачи нет", - уточнила Кондратьева.
Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса COVID-19 у животных. На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода.