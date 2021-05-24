https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733633701.html

"Кошачий" коронавирус для котов опаснее, чем COVID-19, заявил эксперт

"Кошачий" коронавирус для котов опаснее, чем COVID-19, заявил эксперт - РИА Новости, 24.05.2021

"Кошачий" коронавирус для котов опаснее, чем COVID-19, заявил эксперт

Инфекционный перитонит (Feline Infectious Peritonitis, FIP), который относится к коронавирусным инфекциям, более опасен для кошек, чем COVID-19, и ветеринары... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:08

2021-05-24T13:08

2021-05-24T13:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

домашние животные

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601675204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10e65892e8ef4fd572627c45996b949c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Инфекционный перитонит (Feline Infectious Peritonitis, FIP), который относится к коронавирусным инфекциям, более опасен для кошек, чем COVID-19, и ветеринары ждут вакцины для борьбы с этим заболеванием, сообщила ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.При этом, по оценке Кондратьевой, пандемия COVID-19 негативно сказалась на домашних животных не только потому, что они могли заразиться от хозяев, но и в связи с тем, что некоторые из них отказывались от питомцев из опасения заразиться от них. "Сейчас доказано только то, что кот может заразиться (коронавирусом) от человека, обратной передачи нет", - уточнила Кондратьева.Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса COVID-19 у животных. На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604378267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, домашние животные, здоровье - общество