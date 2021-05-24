https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733631682.html

В ВОЗ оценили смертность от COVID-19 среди медицинских работников

В ВОЗ оценили смертность от COVID-19 среди медицинских работников - РИА Новости, 24.05.2021

В ВОЗ оценили смертность от COVID-19 среди медицинских работников

По меньшей мере 115 тысяч медицинских работников погибли от COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:03

2021-05-24T13:03

2021-05-24T13:03

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. По меньшей мере 115 тысяч медицинских работников погибли от COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно оплачен, их не уважают, а условия их работы не являются безопасными.Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Основной темой 74-й сессии ассамблеи является необходимость скорейшего прекращения текущей пандемии и обеспечения готовности к следующей пандемии посредством построения более здорового, более безопасного и более справедливого мира. Кроме того, делегации обсудят продвижение международного сообщества к Целям в области устойчивого развития и поставленным ВОЗ "целям трех миллиардов": обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, обеспечить более эффективную защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, и обеспечить более высокий уровень здоровья и благополучия дополнительно для 1 миллиарда человек.Также на сессии будет представлен доклад о результатах работы ВОЗ, в том числе реагировании организации на появление пандемии COVID-19.Всемирная ассамблея здравоохранения — верховный руководящий орган ВОЗ, в работе которого принимают участие делегации со всего мира. Участие в сессиях Ассамблеи здравоохранения открыто для ассоциированных членов, наблюдателей, приглашенных представителей ООН и других участвующих межправительственных организаций, а также негосударственных структур.

https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733615909.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/ssha-1733593692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире