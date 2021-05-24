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В ВОЗ оценили смертность от COVID-19 среди медицинских работников
В ВОЗ оценили смертность от COVID-19 среди медицинских работников - РИА Новости, 24.05.2021
В ВОЗ оценили смертность от COVID-19 среди медицинских работников
По меньшей мере 115 тысяч медицинских работников погибли от COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:03
2021-05-24T13:03
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. По меньшей мере 115 тысяч медицинских работников погибли от COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно оплачен, их не уважают, а условия их работы не являются безопасными.Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Основной темой 74-й сессии ассамблеи является необходимость скорейшего прекращения текущей пандемии и обеспечения готовности к следующей пандемии посредством построения более здорового, более безопасного и более справедливого мира. Кроме того, делегации обсудят продвижение международного сообщества к Целям в области устойчивого развития и поставленным ВОЗ "целям трех миллиардов": обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, обеспечить более эффективную защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, и обеспечить более высокий уровень здоровья и благополучия дополнительно для 1 миллиарда человек.Также на сессии будет представлен доклад о результатах работы ВОЗ, в том числе реагировании организации на появление пандемии COVID-19.Всемирная ассамблея здравоохранения — верховный руководящий орган ВОЗ, в работе которого принимают участие делегации со всего мира. Участие в сессиях Ассамблеи здравоохранения открыто для ассоциированных членов, наблюдателей, приглашенных представителей ООН и других участвующих межправительственных организаций, а также негосударственных структур.
https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733615909.html
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тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ оценили смертность от COVID-19 среди медицинских работников

13:03 24.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. По меньшей мере 115 тысяч медицинских работников погибли от COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других. Работники здравоохранения – настоящие герои", - сказал Гебрейесус на открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По его словам, медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно оплачен, их не уважают, а условия их работы не являются безопасными.
Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Основной темой 74-й сессии ассамблеи является необходимость скорейшего прекращения текущей пандемии и обеспечения готовности к следующей пандемии посредством построения более здорового, более безопасного и более справедливого мира. Кроме того, делегации обсудят продвижение международного сообщества к Целям в области устойчивого развития и поставленным ВОЗ "целям трех миллиардов": обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, обеспечить более эффективную защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, и обеспечить более высокий уровень здоровья и благополучия дополнительно для 1 миллиарда человек.
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Также на сессии будет представлен доклад о результатах работы ВОЗ, в том числе реагировании организации на появление пандемии COVID-19.
Всемирная ассамблея здравоохранения — верховный руководящий орган ВОЗ, в работе которого принимают участие делегации со всего мира. Участие в сессиях Ассамблеи здравоохранения открыто для ассоциированных членов, наблюдателей, приглашенных представителей ООН и других участвующих межправительственных организаций, а также негосударственных структур.
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