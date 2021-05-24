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Распространение коронавируса
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Более десяти миллионов россиян привились от коронавируса
Более десяти миллионов россиян привились от коронавируса - РИА Новости, 24.05.2021
Более десяти миллионов россиян привились от коронавируса
Более 10 миллионов человек в России полностью привиты от коронавируса, всего сделано 25 миллионов прививок, заявил директор Центрального... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:12
2021-05-24T12:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 10 миллионов человек в России полностью привиты от коронавируса, всего сделано 25 миллионов прививок, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Более десяти миллионов россиян привились от коронавируса

12:12 24.05.2021 (обновлено: 12:23 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрепарат Sputnik V
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 10 миллионов человек в России полностью привиты от коронавируса, всего сделано 25 миллионов прививок, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
"Привито полностью более 10 миллионов человек, сделано общее количество более 25 миллионов прививок", - сказал Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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