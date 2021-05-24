https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733621273.html

Более десяти миллионов россиян привились от коронавируса

Более десяти миллионов россиян привились от коронавируса - РИА Новости, 24.05.2021

Более десяти миллионов россиян привились от коронавируса

Более 10 миллионов человек в России полностью привиты от коронавируса, всего сделано 25 миллионов прививок, заявил директор Центрального... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:12

2021-05-24T12:12

2021-05-24T12:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 10 миллионов человек в России полностью привиты от коронавируса, всего сделано 25 миллионов прививок, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество