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Более десяти миллионов россиян привились от коронавируса
Более десяти миллионов россиян привились от коронавируса - РИА Новости, 24.05.2021
Более десяти миллионов россиян привились от коронавируса
Более 10 миллионов человек в России полностью привиты от коронавируса, всего сделано 25 миллионов прививок, заявил директор Центрального... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:12
2021-05-24T12:12
2021-05-24T12:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 10 миллионов человек в России полностью привиты от коронавируса, всего сделано 25 миллионов прививок, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество