https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733615909.html

Матвиенко назвала единственный способ окончательно победить коронавирус

Матвиенко назвала единственный способ окончательно победить коронавирус - РИА Новости, 24.05.2021

Матвиенко назвала единственный способ окончательно победить коронавирус

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активно вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса и отметила, что предотвращение... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:43

2021-05-24T11:43

2021-05-24T11:43

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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валентина матвиенко

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вакцинация

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КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активно вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса и отметила, что предотвращение третьей волны пандемии зависит от самих граждан."Все обсуждают активно, будет ли третья волна, четвертая волна. Это зависит от нас с вами. Прививок достаточно в регионе, я поинтересовалась, медики мне подтвердили. Проблем с вакцинами нет, с доступностью вакцинации проблем в регионе нет, осталось за небольшим - чтобы граждане понимали свою ответственность, за свое здоровье, здоровье близких и в целом за ситуацию в стране", - добавила она.Спикер СФ назвала Кузбасс одним из лидеров среди регионов по темпам вакцинации, отметила, что уже 260 тысяч человек получили первую прививку."Главное, что руководство региона понимает важность вакцинации и создало комфортные условия для граждан. Количество прививочных пунктов достаточно для всех желающих", - сказала Матвиенко.Спикер СФ отметила, что и в новом аэропорту Кемерово в первую очередь открыли пункт вакцинации, обратила внимание и на передвижные пункты, работающие в районах.

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733440559.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/ssha-1733593692.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, вакцинация