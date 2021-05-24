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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733615909.html
Матвиенко назвала единственный способ окончательно победить коронавирус
Матвиенко назвала единственный способ окончательно победить коронавирус - РИА Новости, 24.05.2021
Матвиенко назвала единственный способ окончательно победить коронавирус
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активно вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса и отметила, что предотвращение... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:43
2021-05-24T11:43
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
вакцинация
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КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активно вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса и отметила, что предотвращение третьей волны пандемии зависит от самих граждан."Все обсуждают активно, будет ли третья волна, четвертая волна. Это зависит от нас с вами. Прививок достаточно в регионе, я поинтересовалась, медики мне подтвердили. Проблем с вакцинами нет, с доступностью вакцинации проблем в регионе нет, осталось за небольшим - чтобы граждане понимали свою ответственность, за свое здоровье, здоровье близких и в целом за ситуацию в стране", - добавила она.Спикер СФ назвала Кузбасс одним из лидеров среди регионов по темпам вакцинации, отметила, что уже 260 тысяч человек получили первую прививку."Главное, что руководство региона понимает важность вакцинации и создало комфортные условия для граждан. Количество прививочных пунктов достаточно для всех желающих", - сказала Матвиенко.Спикер СФ отметила, что и в новом аэропорту Кемерово в первую очередь открыли пункт вакцинации, обратила внимание и на передвижные пункты, работающие в районах.
https://ria.ru/20210522/mishustin-1733440559.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, вакцинация

Матвиенко назвала единственный способ окончательно победить коронавирус

11:43 24.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активно вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса и отметила, что предотвращение третьей волны пандемии зависит от самих граждан.
"Сейчас только одно - вести, обращаюсь к журналистам в том числе, разъяснительную информационную работу, объяснять гражданам, что это единственный способ победить окончательно ковид, добиться общенационального иммунитета", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с вакцинацией.
"Все обсуждают активно, будет ли третья волна, четвертая волна. Это зависит от нас с вами. Прививок достаточно в регионе, я поинтересовалась, медики мне подтвердили. Проблем с вакцинами нет, с доступностью вакцинации проблем в регионе нет, осталось за небольшим - чтобы граждане понимали свою ответственность, за свое здоровье, здоровье близких и в целом за ситуацию в стране", - добавила она.
Спикер СФ назвала Кузбасс одним из лидеров среди регионов по темпам вакцинации, отметила, что уже 260 тысяч человек получили первую прививку.
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"Главное, что руководство региона понимает важность вакцинации и создало комфортные условия для граждан. Количество прививочных пунктов достаточно для всех желающих", - сказала Матвиенко.
Спикер СФ отметила, что и в новом аэропорту Кемерово в первую очередь открыли пункт вакцинации, обратила внимание и на передвижные пункты, работающие в районах.
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