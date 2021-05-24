Матвиенко назвала единственный способ окончательно победить коронавирус
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активно вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса и отметила, что предотвращение третьей волны пандемии зависит от самих граждан.
"Сейчас только одно - вести, обращаюсь к журналистам в том числе, разъяснительную информационную работу, объяснять гражданам, что это единственный способ победить окончательно ковид, добиться общенационального иммунитета", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с вакцинацией.
"Все обсуждают активно, будет ли третья волна, четвертая волна. Это зависит от нас с вами. Прививок достаточно в регионе, я поинтересовалась, медики мне подтвердили. Проблем с вакцинами нет, с доступностью вакцинации проблем в регионе нет, осталось за небольшим - чтобы граждане понимали свою ответственность, за свое здоровье, здоровье близких и в целом за ситуацию в стране", - добавила она.
Спикер СФ назвала Кузбасс одним из лидеров среди регионов по темпам вакцинации, отметила, что уже 260 тысяч человек получили первую прививку.
"Главное, что руководство региона понимает важность вакцинации и создало комфортные условия для граждан. Количество прививочных пунктов достаточно для всех желающих", - сказала Матвиенко.
Спикер СФ отметила, что и в новом аэропорту Кемерово в первую очередь открыли пункт вакцинации, обратила внимание и на передвижные пункты, работающие в районах.