https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733612707.html
В Москве за сутки выявили 2487 новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 2487 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021
В Москве за сутки выявили 2487 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2487, Санкт-Петербурге - 851, Подмосковье - 766, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:33
2021-05-24T11:33
2021-05-24T11:33
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2487, Санкт-Петербурге - 851, Подмосковье - 766, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2487, 2. Санкт-Петербург 851, 3. Московская область 766", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Камчатском крае - 6, Магаданской области - 5, Туве - 4.
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область