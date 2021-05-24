https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733612707.html

В Москве за сутки выявили 2487 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 2487 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021

В Москве за сутки выявили 2487 новых случаев COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2487, Санкт-Петербурге - 851, Подмосковье - 766, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:33

2021-05-24T11:33

2021-05-24T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2487, Санкт-Петербурге - 851, Подмосковье - 766, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2487, 2. Санкт-Петербург 851, 3. Московская область 766", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Камчатском крае - 6, Магаданской области - 5, Туве - 4.

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область