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Дело главаря одной из крупнейших группировок киллеров дошло до суда
Дело главаря одной из крупнейших группировок киллеров дошло до суда - РИА Новости, 24.05.2021
Дело главаря одной из крупнейших группировок киллеров дошло до суда
Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:45
2021-05-24T10:48
россия
аслан гагиев
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца села Болкви Лагодехского района Грузинской ССР Аслана Гагиева по прозвищу Джако… В 2012-2013 годах по указанию обвиняемого в Северной Осетии участниками [созданных им] банд совершены шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа", - сообщает Генпрокуратура в своем Telegram-канале.Именно столько убийств предъявляется в рамках данного процесса Гагиеву, но ранее СК РФ сообщал, что всего на счету его группировки около 60 убийств (в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов).По версии следствия, Гагиев создал в Серверной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде". Эти банды возглавили активные члены сообщества – Олег Дзарахохов и Бахром Секинаев, а также Денис Кокоев, находящийся ныне в международном розыске (расследование в их отношении продолжается).По поручению Джако они подобрали участников банд среди местных жителей, достали оружие и боеприпасы. Всего, как отмечает СК РФ, под началом Джако были минимум 50 бандитов."Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства", - отмечается в релизе.СК РФ сообщает, что Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене. Его экстрадировали в Россию в июне 2018 года и заключили в СИЗО.В настоящий момент 24 члена его группировки уже отбывают срок, некоторых приговорили к пожизненному лишению свободы."В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, семь объявлены в международный розыск, а семь убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 по 2014 годы", - добавляется в релизе.Джако грозит пожизненный срок по статьям УК РФ "Создание и руководство преступным сообществом", "Создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом" и "Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой".
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россия, аслан гагиев, происшествия

Дело главаря одной из крупнейших группировок киллеров дошло до суда

10:45 24.05.2021 (обновлено: 10:48 24.05.2021)
 
© Фото : InterpolКриминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако)
Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако) - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Interpol
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца села Болкви Лагодехского района Грузинской ССР Аслана Гагиева по прозвищу Джако… В 2012-2013 годах по указанию обвиняемого в Северной Осетии участниками [созданных им] банд совершены шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа", - сообщает Генпрокуратура в своем Telegram-канале.
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Именно столько убийств предъявляется в рамках данного процесса Гагиеву, но ранее СК РФ сообщал, что всего на счету его группировки около 60 убийств (в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов).
По версии следствия, Гагиев создал в Серверной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде". Эти банды возглавили активные члены сообщества – Олег Дзарахохов и Бахром Секинаев, а также Денис Кокоев, находящийся ныне в международном розыске (расследование в их отношении продолжается).
По поручению Джако они подобрали участников банд среди местных жителей, достали оружие и боеприпасы. Всего, как отмечает СК РФ, под началом Джако были минимум 50 бандитов.
"Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства", - отмечается в релизе.
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СК РФ сообщает, что Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене. Его экстрадировали в Россию в июне 2018 года и заключили в СИЗО.
В настоящий момент 24 члена его группировки уже отбывают срок, некоторых приговорили к пожизненному лишению свободы.
"В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, семь объявлены в международный розыск, а семь убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 по 2014 годы", - добавляется в релизе.
Джако грозит пожизненный срок по статьям УК РФ "Создание и руководство преступным сообществом", "Создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом" и "Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой".
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